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Родительские субботы в феврале 2020 года

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Родительские субботы в феврале 2020 года
08:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В феврале 2020 года священнослужители призывают верующих помолиться за упокой душ близких и знакомых в отведенное для этого время.

В православии родительским субботам отведены определенные дни, когда верующие поминают усопших, посещают службы и кладбища. 

В церковном календаре отражены основные праздники, но год от года многие даты меняются, поэтому так важно своевременно узнавать о том, какой праздник вскоре отметят в церкви. Не только праздничные, но и поминальные дни собирают верующих в храмах, и в это время молитвы о душах усопших звучат из каждого дома Божиего. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, будут ли родительские субботы в феврале, сколько их выпадет на последний месяц зимы, и как правильно поминать усопших.

Мясопустная родительская суббота

Родительская суббота, названная Мясопустной, проходит за восемь дней до начала Великого поста, и считается Вселенской. В 2020 году эта дата выпадает на 22 февраля. Вселенской эта суббота названа не случайно: в день поминовения священнослужители и прихожане молятся не только за своих близких, но и за всех православных христиан, живших на земле.

Заупокойные богослужения проводятся во всех церквях и храмах, читаются молитвы за каждого крещеного верующего. Вселенские панихиды обращены Господу, который, услышав молитвы, смилостивится над душами покойных и отпустит им грехи.

В день поминовения усопших принято готовить блины, которыми поминали покойных. Часть из них раздают или относят в церковь. Первый блин по традиции кладут перед иконами на домашнем иконостасе, а второй — на подоконник. Накануне Мясопустной родительской субботы обязательно убираются в домах, а в сам день поминовения устраивают поминальный ужин, на котором вспоминают близких и родственников, молятся Господу и всем святым за упокой душ.

По правилам церкви на службу верующие приносят записки с именами тех, кого нужно упомянуть во время общей молитвы. После службы многие отправляются на кладбища, чтобы привести могилы в порядок, поменять цветы, очистить памятники, зажечь свечи и еще раз помянуть тех, кто дорог сердцу, искренними молитвами.

Существует заблуждение, что во время Вселенской родительской субботы нельзя прибираться и заниматься повседневными делами, однако это не так. Священнослужители напоминают, что есть дела, которые попросту необходимо делать: ухаживать за больными и младенцами, убираться, если того требует ситуация. Нельзя лишь тратить время на развлечения и хобби, пренебрегая молитвами, благодаря которым очищаются души не только умерших, но и живущих на земле.

Как правильно провести родительскую субботу

Сначала нужно посетить храм и поприсутствовать на службе, однако если это невозможно, верующие могут читать молитвы перед домашним иконостасом.

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После утренних молитв верующие направляются на кладбища, чтобы еще раз помянуть усопших. Священнослужители напоминают, что церковь не одобряет поминовения с использованием алкогольных напитков. Также на погостах не стоит оставлять пищу. Угощения раздают людям или оставляют в церквях на помин.

На кладбищах нельзя выяснять отношения, сквернословить и громко разговаривать, а также возбраняется оставлять покойным помин, который указывает на их вредные привычки при жизни.

По поверьям, с кладбища ничего нельзя уносить, поэтому лучше заблаговременно вынуть из карманов все, что может выпасть.

Не стоит на кладбище давать волю эмоциям и плакать. Искренние молитвы и понимание того, что души уже отправились в Царствие Небесное, помогут приглушить боль утраты.

В родительскую субботу стоит начать и завершить день с молитвы, а также не отказывать в помощи ближним. Добросердечное поведение и желание духовно развиваться помогает быть ближе к вере. Родительские субботы служат напоминанием о том, что жизнь скоротечна, поэтому не стоит тратить ее на вредные привычки, дурное поведение и совершение греховных поступков.

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Церковь, Традиции, Приметы, Родительские субботы, Февраль 2020, Поминальные дни в феврале.
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