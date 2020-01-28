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Погода: конец января будет ветреным и дождливым

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Погода: конец января будет ветреным и дождливым
08:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине ближайшие сутки потеплеет, местами ожидаются дожди.

В ближайшие сутки, 28 января, с юго-запада Европы в Украину переместится порция более теплого и влажного воздуха, поэтому температура, особенно ночная, повысится.

Как сообщает Укргидрометцентр, в южной части, днем также и в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой области и на крайнем западе страны дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром в Украине, кроме северо-востока, туман.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7 ° тепла; в Карпатах в течение суток 1-6 ° мороза.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 января самая высокая температура днем была 7,5° в 1983 году, 1990 году, самая низкая ночью -22,6° в 1892 году.

Прогноз погоды на 28 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 28 января, в городах Украины:

  • Ужгород – +2...+4
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +5...+7
  • Тернополь – +4...+6
  • Черновцы – +5...+7
  • Хмельницкий – +4...+6
  • Луцк – +4...+6
  • Ровно – +4...+6
  • Житомир – +4...+6
  • Винница – +3...+5
  • Одесса – +4...+6
  • Николаев – +4...+6
  • Херсон – +4...+6
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – +3...+5
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы – +2...+4
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – +2...+4
  • Запорожье – +3...+5
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – +2...+4
  • Харьков – +2...+4
  • Киев – +4...+6

В среду, 29 января, в западных и северных областях - дождь с переходом в мокрый снег (ночью на Закарпатье и в Карпатах значительный снег), на дорогах местами гололедица. На остальной территории осадки преимущественно в виде дождя.

Ветер южный, 7-12 м / с, ночью на западе, днем по всей стране местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 4-9° мороза; в южной части ночью около 0, днем 3-8 ° тепла.

В Киеве - дождь с переходом в мокрый снег, вечером на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 29 января, фото: meteo.gov.ua

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в среду, 29 января, циклон обусловит ненастную погоду в большинстве областей Украины - дождь, мокрый снег и сильный ветер.

Об этом она написала в Facebook.

30 января местами в Украине гололедица, в северной части - местами метели. Облачно. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью и днем 4-9° мороза.

На Киевщине  дождь с переходом в мокрый снег (ночью без осадков). Местами гололед, метель. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 30 января, фото: meteo.gov.ua

Синоптики прогнозируют 31 января - 1 февраля небольшой мокрый снег и дождь, лишь 31 января в южных и восточных областях без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-6° тепла, 1 февраля на крайнем юге до 9° тепла. В Карпатах снег, температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.

В столичном регионе 31 января - 1 февраля небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

Согласно ориентировочным прогнозом на 6-10-е сутки, на большей части территории страны дождь ночью местами с мокрым снегом. Температура ночью от 4° тепла до 2 ° мороза, днем 1-7° тепла, 3-5 февраля в южной части до 10° тепла.

Прогноз погоды на 31 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Дождь, Туман, Синоптики, Гололед, Прогноз погоды, Погода 28 января.
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