Три знака зодиака, у которых постоянно происходят чудеса

1 Тельцы — маги Тельцов астрологи назвали самыми удачливыми, в чьих жизнях постоянно происходят чудеса. И они умеют их ценить, а своими положительными мыслями еще и усиливать эффект. Даже если вы родились на грани перед или после периода Тельцов, уже считайте себя счастливым человеком, и помните, что только ваши мысли способны принести в жизнь благодать.

2 Львы – короли Вы — короли зодиакального круга, действующие масштабно, с размахом и неиссякаемой энергией. Вещи, к которым прикасаются Львы, всегда обретают успех. У вас есть таланты и удача, которые часто привлекают позитив и мотивируют других. Пользуйтесь своим звездным предназначением, и чудес в вашей жизни станет еще больше.