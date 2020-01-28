Три знака зодиака, у которых постоянно происходят чудеса

Тельцы — маги
Тельцов астрологи назвали самыми удачливыми, в чьих жизнях постоянно происходят чудеса. И они умеют их ценить, а своими положительными мыслями еще и усиливать эффект. Даже если вы родились на грани перед или после периода Тельцов, уже считайте себя счастливым человеком, и помните, что только ваши мысли способны принести в жизнь благодать.
Львы – короли
Вы — короли зодиакального круга, действующие масштабно, с размахом и неиссякаемой энергией. Вещи, к которым прикасаются Львы, всегда обретают успех. У вас есть таланты и удача, которые часто привлекают позитив и мотивируют других. Пользуйтесь своим звездным предназначением, и чудес в вашей жизни станет еще больше.
Стрельцы – волшебники
Стрельцы, как говорят астрологи, - двигатели чуда. Стрелец может справиться с любой задачей, которую преподносит ему жизнь. Причем в лучшем виде. Для вас не существует преград или препятствий, как таковых. Пока остальные пытаются переварить взвалившиеся на них трудности, вы с легкостью разрешаете все задачи. Более того, вы не только привлекаете волшебство в собственную жизнь, вы создаете его!Получайте чудеса судьбы и не жадничайте, делитесь с окружающими своим бесценным опытом, тогда Вселенная вам будет улыбаться раз за разом.