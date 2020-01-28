Скачать
Вторник, 28.01.2020
Сколько будем платить: в "Нафтогазе" установили новую цену на газ
Сколько будем платить: в "Нафтогазе" установили новую цену на газ
Стоит ли бояться бананов? В Минздраве дали рекомендации по китайскому вирусу
В Минздраве дали рекомендации по китайскому вирусу
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Матч звезд Суперлиги: дата, место, составы и программа (Фото, Видео)
Скандал длиной в 33 года: экс-король Бельгии Альберт ІІ признал внебрачную дочь
Скандал длиной в 33 года: экс-король Бельгии Альберт ІІ признал внебрачную дочь

Стоит ли бояться бананов? В Минздраве дали рекомендации по китайскому вирусу

Стоит ли бояться бананов? В Минздраве дали рекомендации по китайскому вирусу
18:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Рекомендаций ВОЗ отказаться от бананов и получения посылок с AliExpress нет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Министерство здравоохранения Украины не давали рекомендаций отказаться от употребления бананов и получения посылок с китайских торговых площадок, таких как AliExpress, для предотвращения распространения и заражения китайским коронавирусом, сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

"Главная рекомендация – гигиена рук, избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ и следовать правилу "заболел – сиди дома". Нет рекомендаций не употреблять бананы, отказаться от получения посылок с AliExpress", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник, комментируя соответствующую информацию, распространяемую в соцсетях.

Скипальский также подчеркнул, что ВОЗ не давала рекомендаций отказаться от путешествий.

ВОЗ не рекомендует вывозить иностранных граждан из Уханя

Со своей стороны и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин отметил, что китайский коронавирус не стойкий и не сохраняется во внешней среде более 2-3 дней, поэтому он не передается при пересылке товаров из Китая.

Он отметил, что, согласно рекомендациям ВОЗ, товарооборот с Китаем не прекращен. При этом представитель ЦОЗ подчеркнул, что в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) были усилены меры санитарно-эпидемиологического контроля.

Кузин сообщил, что по состоянию на 28 января в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в ходе температурного контроля был выявлен один случай подозрения на заболевание. Пассажир был дообследован в медицинском пункте аэропорта, у него были взяты дополнительные анализы.

Как известно, все четыре случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В.

И.о. гендиректора ведомства отметил также, что меры дополнительного эпидемиологического контроля и температурного скринига применяются только в отношении прямых рейсов из Китая.

Коронавирус в Украине: в КГГА развеяли тревожные слухи

С 26 января в аэропорту "Борисполь" проводится температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая, подготовлены специалисты и оборудование. Путешественники с симптомами ОРВИ будут направляться на дальнейшее медицинское обследование с тестированием на коронавирус. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, МОЗ, ВОЗ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У меня очень короткий ответ": Сенцов в США озвучил самый действенный способ давления на РФ
02 Эпидемия в Одессе: больницы переполнены
03 То, что нужно женщинам: полезные свойства имбиря
04 Кодирование каналов: как смотреть ТВ после 28 января
05 Кабмин ограничил цену на газ для населения и ТКЭ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стефанчук в НАТО: Мы напомнили, что ждем ПДЧ
Стефанчук в НАТО: Мы напомнили, что ждем ПДЧ
Смертельный коронавирус: в ЦОЗ успокоили украинцев
Смертельный коронавирус: в ЦОЗ успокоили украинцев
Снег и метель: В Украине предупредили об ухудшении погодных условий
В Украине предупредили об ухудшении погоды
На днях произойдет столкновение двух спутников на орбите Земли: каковы последствия?
На днях произойдет столкновение двух спутников на орбите Земли: каковы последствия?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь