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Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

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Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
08:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В большинстве областей Украины в четверг ожидается ухудшение погодных условий.

В среду в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, умеренный снег 29 января, и днем 31 января значительный снег, метели (в Закарпатье значений дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; на дорогах гололедица.

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица….29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м / с.

По Киеву и Киевской области утром 29 января туман, видимость 200-500 метров (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в среду утром.

Прогноз погоды

29 января

30 января

Как отметили в ГСЧС, осложнение погодных условий отвечает и уровню опасности, и может вызвать нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог.

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В Карпатах возможно нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах.

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Погода, Транспорт, Дороги, Укргидрометцентр, Снег, ГСЧС.
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