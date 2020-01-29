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День памяти Героев Крут: 102 года подвигу украинцев (Фото, Видео)

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День памяти Героев Крут: 102 года подвигу украинцев (Фото, Видео)
09:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Историческая правда

Новости Украины:Украина 29 января чтит память Героев битвы под Крутами.

Круты – одна из трагических и в то же время легендарных страниц в истории украинских освободительных соревнований 1917-1921 годов.

Как известно, в конце декабря 1917 года правительство советской России начало открытую агрессию против Украинской Народной Республики. Большевиков чрезвычайно возмущало провозглашение Украиной независимости. Сначала Москва создала отдельную «украинскую красную власть» со столицей в Харькове, который фактически объявил войну независимой части государства, а затем выдвинула и войска - балтийских матросов, красноармейцев-головорезов из Москвы, Питера, Пскова, Смоленска и др. Подавалось это как «гражданская война». 

Бой под Крутами 29 января 1918 года между Нежином и Бахмачем на Черниговщине, что в 130 километрах северо-восточнее Киева во время наступления на Киев войск большевистской России под руководством полковника Михаила Муравьева. С конца декабря 1917 года отряд Первой Киевской юношеской школы им. Б. Хмельницкого под командованием сотника Гончаренко оборонял станцию Бахмач, важный железнодорожный узел на границе УНР и РСФСР. 27 января 1918 года к ним поступило подкрепление из Киева - 1-я сотня новосозданного студенческого куреня, составленная из добровольцев - студентов Украинского народного университета, Киевского Университета Святого Владимира (ныне им. Т. Шевченко), гимназистов старших классов украинских гимназий во главе с сотником Омельченко. 

Украинские войска заняли оборону у станции Круты. Утром 29 января 1918 года началось наступление на украинские позиции 4-тысячного большевистского отряда петроградских и московских красногвардейцев. Украинская армия, которой суждено было вступить в кровавую схватку с этой ордой, насчитывала около 300 бойцов Студенческого куреня, 250 - Первой украинской военной школы и почти 40 гайдамаков - вот и все.

Схема боя под Крутами

Бой продолжался до вечера, было отражено несколько атак, боевые потери составляли до 300 убитых, раненых, пленных. Командир Аверкий Гончаренко отдал приказ отойти к эшелону, который ждал вдалеке на 2 км. Отступая, часть студенческой сотни попала в окружение, отчаянно атаковала, но силы были неравны. Одна чета (взвод) студентов в сумерках потеряла ориентир и вышла на ст. Круты, уже занятую красноармейцами. 27 пленных юношей (студентов и гимназистов) расстреляли. Самым молодым павшим в бою было по 16 лет.

После расстрела большевики не позволили похоронить тела погибших. Только после освобождения Киева от красноармейцев, по распоряжению украинского правительства, 19 марта 1918 года прошли торжественные похороны павших в бою под Крутами на Аскольдовой могиле.

Трейлер фильма "Круты 1918"

В советское время могилы павших под Крутами были разрушены. Десятилетиями история боя или замалчивалась, или обрастала мифами и домыслами, как в зарубежной, так и в отечественной историографии.

После обретения Украиной независимости подвиг Героев Крут занял достойное место в пантеоне национальной славы, стал символом патриотизма и жертвенности в борьбе за государственную независимость. На государственном уровне этот день начали отмечать с 2003 года. Ежегодное чествование памяти жертв Героев Крут закреплено в Постановлении ВРУ от 16 мая 2013 «О праздновании подвига героев боя под Крутами». В 2006 году на железнодорожной станции Круты открыли Мемориальный комплекс «Памяти Героев Крут».

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Украина, Россия, История, Война, День памяти Героев Крут, Круты, ООС.
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