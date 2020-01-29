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Количество украинцев, готовых терпеть трудности ради реформ, увеличилось

Количество украинцев, готовых терпеть трудности ради реформ, увеличилось
12:57 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Почти 50% украинцев готовы терпеть трудности ради реформирования страны.

В Украине стало больше граждан, которые готовы терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года.

В частности, за готовность терпеть материальные трудности для успеха реформ высказались 49% респондентов, тогда как в конце 2018 - 32%.

По данным опроса, лишь 14% готовы терпеть столько, сколько нужно (в 2018 году - 9%), 35% готовы потерпеть, но не более года (в 2018 году - 24%).

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В то же время не готовы терпеть трудности, потому что не верят в реформы, 25% украинцев (30% в 2018 году), а 21% не готовы терпеть, потому что их материальное положение уже сейчас невыносимое (в 2018 году таких респондентов было больше - 32%).

Главным двигателем реформ граждане однозначно считают президента (60%). Также основными двигателями реформ украинцы считают правительство (37%), парламентскую фракцию партии "Слуга народа" (30%), население (27%), общественные организации, волонтеров (24%).

По мнению граждан, наибольшее сопротивление реформам оказывают олигархи (51%) и бюрократия, чиновники (43%).

По данным социологов, по сравнению с прошлым годом в представлениях украинцев относительно двигателей реформ произошли существенные изменения: резко выросли надежды на президента (с 24% до 60%) и на большинство в Верховной Раде (с 10% до 30%), однако значительно уменьшилось признание двигателями реформ стран Запада (с 25% до 12%) и МВФ и Всемирного банка (с 24% до 12%).

Лучший баланс в оценке гражданами роли в проведении реформ (то есть преобладание в оценках роли двигателя) оказался у президента (+52%), населения (+23%), общественных организаций и волонтеров (+21%), правительства (+20%), большинства в Верховной Раде (+18%).

Худший баланс в определении "двигатели-тормоза" зафиксирован у олигархов (-48%) и чиновников (-42%).

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Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Напомним, в украинской делегации ПАСЕ рассказали об "амбициозных целях".

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Реформы, Опрос, Центр Разумкова.
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