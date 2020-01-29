Подросткам из оккупированных территорий упростили въезд

Новости Украины:Кабмин Украины упростил подросткам в возрасте от 14 до 16 лет пересечение линии разграничения с временно оккупированными территориями.

Правительство Украины поддержало решение упростить процедуру выезда с временно оккупированной территории подросткам 14-16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины или которые его потеряли, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Согласно принятому постановлению Кабмина, до 1 мая 2020г они смогут пересечь линию разграничения по свидетельству о рождении.

"Это станет возможностью для всех, тех подростков, которые проживают на ВОТ приехать на контролируемую украинскими властями территории, оформить паспорт и в дальнейшем беспрепятственно пересекать КПВВ. Они получат возможность интегрироваться в украинское пространство, вступить в украинские вузы и почувствовать себя полноценными гражданами страны со всеми правами и возможностями, которыми их обеспечивает государство", - цитирует пресс-служба министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксану Коляду в среду после заседания Кабмина.