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Минздрав будет звонить прибывшим из Китая пассажирам

Минздрав будет звонить прибывшим из Китая пассажирам
17:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Китае Министерство здравоохранения начнет обзванивать прибывших из этой страны пассажиров.

Министерство здравоохранения намерено организовать телефонный опрос пассажиров, которые прилетели из Китая, для мониторинга состояния их здоровья для противодействия распространения в Украине китайского коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"С завтрашнего дня усиливаем работу с пассажирами, которые прилетели из Китая. Глубина исследования составит две недели, с учетом уточненной информации о том, что инкубационный период заболевания составляет 10 дней", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По словам Коваля, по данным Госпогранслужбы с 1 января 2020 года из Китая в Украину вернулись 3964 человек.

Коваль отметил, что граждане, в отношении которых возникнет подозрение на заражение китайским коронавирусом, могут быть взяты на карантин.

"Те, у кого повышается температура, могут попасть под карантин. С точки зрения медицинской карантин не нужен", - сказал он.

При этом Коваль подчеркнул, что в настоящее время в Украине нет подтвержденных случаев этого заболевания.

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"Большинство регионов готовы к борьбе с заболеванием. Общие рекомендации остаются без изменений. Причины бояться инфицирования китайским коронавирусом отсутствуют. Система здравоохранения готова", - сказал он.

Коваль подчеркнул, что "семейные врачи знают, что делать". При этом граждане, которые не заключили декларации с семейным врачом, также смогут получить медпомощь.

"Кто не заключил декларацию семейным врачом, не останутся без медпомощи, в медицинских учреждениях есть терапевты, которые могут ее оказать. Семейные врачи проинформированы, что делать", - сказал он.

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Вместе с тем, по словам врача-эпидемиолога Центра общественного здоровья Оксаны Кошапко, в настоящее время в Украине зарегистрированы 13 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа.

Как сообщалось, по состоянию на 29 января 2020 в мире зарегистрировано 6057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 132 из них летальные. Кроме Китая, заболевания зафиксировано в 15 странах мира.

Ранее сообщалось о четырех подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились.

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Китай, Минздрав, Госпогранслужба, Вирус, Дмитрий Коваль, Короновирус.
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