Снег с дождем и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни ожидается мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

В конце января в большинстве областей Украины, кроме юга, зима напомнит о себе осадками, преимущественно в виде мокрого снега, порывистым ветром и скользкими дорогами, хотя температура останется довольно высокой, как для этого периода.

Как сообщает Укргидрометцентр, 30 января ожидается дождь с переходом в мокрый снег, ночью местами слабое налипание мокрого снега, в Черниговской и Сумской областях значительный мокрый снег (лишь в южных и восточных областях днем без осадков).

Ночью на дорогах северной половины местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла В Карпатах – ночью умеренный, днем небольшой снег, температура в течение суток 2-7° мороза.

В Киеве 30 января - мокрый снег, ночью слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 января самая высокая температура днем была 7,9° в 2002 году, самая низкая ночью -25,0° в 1941 году.

Прогноз погоды на 30 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 30 января, в городах Украины:

Ужгород – +2…+4

Львов – +2…+4

Ивано-Франковск – +2…+4

Тернополь – +2…+4

Черновцы – +3…+5

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – +2…+4

Ровно – +2…+4

Житомир – +2…+4

Винница – +2…+4

Одесса – +5…+7

Николаев – +6…+8

Херсон – +5…+7

Симферополь – +6…+8

Кропивницкий – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернигов – +2…+4

Суммы – +1…+3

Полтава – +1…+3

Днепр – +3…+5

Запорожье – +3…+5

Донецк – +3…+5

Луганск – +3…+5

Харьков – +2…+4

Киев – +1…+3

В пятницу, 31 января, в Украине, кроме востока и юго-востока, небольшой мокрый снег и дождь, днем в западной части умеренные осадки.

На дорогах, кроме южной части, кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза ; днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла.

В Карпатах - ночью умеренный, днем значительный снег, метель; температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве – небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Прогноз погоды на 31 января, фото: meteo.gov.ua

1 февраля в Украине небольшие осадки. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем 31 января в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, 1 февраля на крайнем западе до 5° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части, 1 февраля и в западных областях 4-9° тепла.

В Карпатах 1 февраля небольшой снег; температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В столичном регионе 1 февраля временами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах - местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 1 февраля, фото: meteo.gov.ua

Синоптики 2-3 февраля прогнозируют в Украине небольшие и умеренные дожди, местами - с мокрым снегом, лишь ночью 2 февраля в южной и восточной частях страны без осадков. Температура ночью и днем 0-5° тепла, днем 2 февраля 2-8°, на юге до 12° тепла.

На Киевщине 2 февраля ожидается умеренный дождь; 3 февраля небольшой дождь, местами - с мокрым снегом. Температура ночью и днем 0-5° тепла, днем 2 февраля 3-8°.

Прогноз погоды на 2 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.