Снег с дождем и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится

В конце января в большинстве областей Украины, кроме юга, зима напомнит о себе осадками, преимущественно в виде мокрого снега, порывистым ветром и скользкими дорогами, хотя температура останется довольно высокой, как для этого периода.
Как сообщает Укргидрометцентр, 30 января ожидается дождь с переходом в мокрый снег, ночью местами слабое налипание мокрого снега, в Черниговской и Сумской областях значительный мокрый снег (лишь в южных и восточных областях днем без осадков).
Ночью на дорогах северной половины местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла В Карпатах – ночью умеренный, днем небольшой снег, температура в течение суток 2-7° мороза.
В Киеве 30 января - мокрый снег, ночью слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 января самая высокая температура днем была 7,9° в 2002 году, самая низкая ночью -25,0° в 1941 году.
Прогноз погоды на 30 января, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на четверг, 30 января, в городах Украины:
В пятницу, 31 января, в Украине, кроме востока и юго-востока, небольшой мокрый снег и дождь, днем в западной части умеренные осадки.
На дорогах, кроме южной части, кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза ; днем 0-5° тепла, в южной части 4-9° тепла.
В Карпатах - ночью умеренный, днем значительный снег, метель; температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.
В Киеве – небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
Прогноз погоды на 31 января, фото: meteo.gov.ua
1 февраля в Украине небольшие осадки. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем 31 января в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, 1 февраля на крайнем западе до 5° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части, 1 февраля и в западных областях 4-9° тепла.
В Карпатах 1 февраля небольшой снег; температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.
В столичном регионе 1 февраля временами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах - местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 1 февраля, фото: meteo.gov.ua
Синоптики 2-3 февраля прогнозируют в Украине небольшие и умеренные дожди, местами - с мокрым снегом, лишь ночью 2 февраля в южной и восточной частях страны без осадков. Температура ночью и днем 0-5° тепла, днем 2 февраля 2-8°, на юге до 12° тепла.
На Киевщине 2 февраля ожидается умеренный дождь; 3 февраля небольшой дождь, местами - с мокрым снегом. Температура ночью и днем 0-5° тепла, днем 2 февраля 3-8°.
Прогноз погоды на 2 февраля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 3 февраля, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.
Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.
Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.