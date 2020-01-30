Сенцов прокомментировал назначение главы Госкино: "Неужели это лучший специалист?"

Новости Украины:Олег Сенцов сомневается, что Кудерчук на этой должности лучше, чем Юлия Синькевич, которую главой Госкино не назначили.

Бывший политический заключенный, украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировал назначение нового председателя Госкино.

"Действительно не мне, самоучке с одним сырым дебютом, комментировать назначение главы Госкино, но неужели это лучший специалист, чем Юлия Синькевич?" – написал Сенцов на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино. М.Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 года работала в администрации Киноконцертного зала им. Довженко в Запорожье.

4 октября Кабмин объявил конкурс на должность главы Госкино. По результатам конкурса финальный этап прошла лишь Юлия Синькевич. 21 ноября стало известно, что Синькевич не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования в четвертом туре конкурса.

После чего, в центре Киева началась акция против решения конкурсной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) в отношении Синькевич. В частности, участники акции считают, что она, как единственный кандидат, прошедший в третий тур конкурса на должность, должна возглавить Госкино, и требуют у НАГС пересмотреть результаты собеседования и решения о недопуске Синькевич в следующий тур.