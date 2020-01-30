Скачать
Четверг, 30.01.2020
Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
Снег с дождем и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится
Снег с дождем и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится
Севилья подписала Сусо из Милана
Севилья подписала Сусо из Милана
30 января - приметы и обряды в Антонов день
30 января - приметы и обряды в Антонов день

Сенцов прокомментировал назначение главы Госкино: "Неужели это лучший специалист?"

Сенцов прокомментировал назначение главы Госкино: "Неужели это лучший специалист?"
08:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Олег Сенцов сомневается, что Кудерчук на этой должности лучше, чем Юлия Синькевич, которую главой Госкино не назначили.

Бывший политический заключенный, украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировал назначение нового председателя Госкино.

"Действительно не мне, самоучке с одним сырым дебютом, комментировать назначение главы Госкино, но неужели это лучший специалист, чем Юлия Синькевич?" – написал Сенцов на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины назначил Марину Кудерчук главой Государственного агентства по вопросам кино. М.Кудерчук в 2019 году стала заместителем главы Запорожской ОГА. С 2017 года работала в администрации Киноконцертного зала им. Довженко в Запорожье.

4 октября Кабмин объявил конкурс на должность главы Госкино. По результатам конкурса финальный этап прошла лишь Юлия Синькевич. 21 ноября стало известно, что Синькевич не набрала достаточного количества баллов по результатам собеседования в четвертом туре конкурса.

Кабмин назначил нового главу Госкино

После чего, в центре Киева началась акция против решения конкурсной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС) в отношении Синькевич. В частности, участники акции считают, что она, как единственный кандидат, прошедший в третий тур конкурса на должность, должна возглавить Госкино, и требуют у НАГС пересмотреть результаты собеседования и решения о недопуске Синькевич в следующий тур.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госкино, Олег Сенцов, Юлия Синькевич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
02 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
03 В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире
04 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
05 США откроют в Украине Офис противодействия наркопреступности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики 9 раз нарушили режим &quot;тишины&quot; на Донбассе
Боевики 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
Коронавирус: в Китае умерли 170 человек, Япония и США эвакуировали сотни граждан
Коронавирус: в Китае умерли уже 170 человек
В Украине 400 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
В Украине 400 населенных пунктов остались без света
Солнечный зонд Parker Solar Prob подошел к Солнцу на рекордно близкое расстояние
Солнечный зонд Parker Solar Prob подошел к Солнцу на рекордно близкое расстояние
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь