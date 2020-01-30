В Украине за годы независимости исчезло 10 тысяч рек

Новости Украины:Реки в Украине исчезают из-за стремительного изменения климата и загрязнение вод, гибнут водные живые ресурсы.

Украина почти за 30 лет лишилась более 10 тыс. рек. Об этом сообщили в пресс-службе Национального экологического совета.

По данным ведомства, в Украине есть 63 тыс. рек, 400 тыс. прудов, 1,1 тыс. водохранилищ, а также 1,3 млн га пресной воды. Но даже при таких показателях наша страна считается маловодной. Именно это является одной из причин дальнейшего исчезновения малых рек по всей стране. В качестве примера в совете привели реки Ирпень и Буча в Киевской области.

Отмечается, что украинские водные источники насколько загрязнены, что из них категорически нельзя брать воду для питья. Только в течение 2019 года в водоемы сбросили более 2 млрд кубов разных отходов, треть из которых не очищенные.

При этом специалисты уточнили, что Украина занимает 125 позицию среди 180 стран по количеству питьевой воды на население.

Экологи добавили, что за прошлый год в 2140 украинских водоемах погибли почти все водные живые ресурсы. Причинами стали маловодные, теплая зима и сбросы отходов в реки.