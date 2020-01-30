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Четверг, 30.01.2020
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В Украине за годы независимости исчезло 10 тысяч рек

В Украине за годы независимости исчезло 10 тысяч рек
12:52 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Реки в Украине исчезают из-за стремительного изменения климата и загрязнение вод, гибнут водные живые ресурсы.

Украина почти за 30 лет лишилась более 10 тыс. рек. Об этом сообщили в пресс-службе Национального экологического совета.

По данным ведомства, в Украине есть 63 тыс. рек, 400 тыс. прудов, 1,1 тыс. водохранилищ, а также 1,3 млн га пресной воды. Но даже при таких показателях наша страна считается маловодной. Именно это является одной из причин дальнейшего исчезновения малых рек по всей стране. В качестве примера в совете привели реки Ирпень и Буча в Киевской области.

Отмечается, что украинские водные источники насколько загрязнены, что из них категорически нельзя брать воду для питья. Только в течение 2019 года в водоемы сбросили более 2 млрд кубов разных отходов, треть из которых не очищенные.

При этом специалисты уточнили, что Украина занимает 125 позицию среди 180 стран по количеству питьевой воды на население.

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Экологи добавили, что за прошлый год в 2140 украинских водоемах погибли почти все водные живые ресурсы. Причинами стали маловодные, теплая зима и сбросы отходов в реки.

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Экологи, Реки, Водоймы, Загрязнение вод.
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