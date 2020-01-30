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"Уханьская" эпидемия: "Борисполь" приостановит авиаперелеты в Китай

"Уханьская" эпидемия: "Борисполь" приостановит авиаперелеты в Китай
17:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Аэропорт "Борисполь" приостановит прямые рейсы в Китай с 4 февраля.

Прямые авиаперелеты в Китай планируется приостановить с 4 февраля, сообщил заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению международного аэропорта "Борисполь" Олег Струк на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Мы получили уведомления от авиакомпаний, что приостановлены прямые рейсы в Китай. Мы ожидаем еще три рейса авиакомпаний "МАУ" и SkyUp, которые состоятся 31 января, 2 и 4 февраля. После этого прямых рейсов в Китай на протяжении месяца не планируется",- сказал он.

Струк добавил, что все сотрудники аэропорта полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

"С 23 января аэропорт работает в усиленном режиме. Все сотрудники получили средства индивидуальной защиты. Проводится дезинфекция мест пребывания пассажиров из Китая, также установлено специальное место для сдачи средств защиты",- сказал он

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В свою очередь, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) Игорь Кузин отметил, что в Украине запустят правительственную горячую телефонную линию для консультации врачей относительно течения и профилактики нового коронавируса.

"Сегодня была протестирована правительственная горячая телефонная линия и в ближайшем времени мы сможем запустить ее для проведения консультаций. Она будет работать на национальном уровне в первую очередь для специалистов лечебной сети и для врачей-эпидемиологов, чтобы мы могли координировать все необходимые превентивные мероприятия и предоставлять необходимую помощь на региональном уровне. В дальнейшем планируется ее расширение для граждан Украины",- сказал он.

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Кузин также отметил, что ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относится к низкой степени риска инфицирования.

По его словам, на заседании оперативного штаба, которое состоится позднее в четверг, планируется рассмотреть потребность регионов в средствах защиты и утвердить маршрут пациентов с подозрением на коронавирус.

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Кузин подчеркнул, что бюро ВОЗ расширило до 11 количество референс-лабораторий и средний период ответа при подтверждении составляет два-три дня.

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Китай, Аэропорт, Эпидемия, Борисполь, Коронавирус.
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