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Четверг, 30.01.2020
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МИД предостерегает украинцев от путешествия в Бразилию

МИД предостерегает украинцев от путешествия в Бразилию
17:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:МИД советует украинцам воздержаться от посещения штата Минас-Жейрас, из-за сильных ливней и дождей.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от посещения штата Минас-Жерайс в Бразилии из-за мощных ливней и оползней.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

В связи с мощными ливнями и оползнями в 101 городе объявлена чрезвычайная ситуация.

"Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия в Бразилию, воздержаться от посещения штата Минас-Жерайс до нормализации ситуации", - говорится в сообщении.

Проливные дожди и оползни в Бразилии унесли жизни почти 50 человек

В то же время украинцам, которые уже находятся на территории штата, рекомендуется проявлять особую бдительность и соблюдать рекомендации местных органов власти, других компетентных служб, а также отслеживать информацию в местных СМИ.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Консульство Украины в Сан-Паулу по телефону экстренной помощи: (+5511) 9595-78289, по адресу электронной почты: [email protected], ПУ в ФРБ [email protected] или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: [email protected]

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Бразилия, МИД, Минас- Жерайс.
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