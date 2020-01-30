МИД предостерегает украинцев от путешествия в Бразилию

Новости Украины:МИД советует украинцам воздержаться от посещения штата Минас-Жейрас, из-за сильных ливней и дождей.

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от посещения штата Минас-Жерайс в Бразилии из-за мощных ливней и оползней.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

В связи с мощными ливнями и оползнями в 101 городе объявлена чрезвычайная ситуация.

"Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия в Бразилию, воздержаться от посещения штата Минас-Жерайс до нормализации ситуации", - говорится в сообщении.

В то же время украинцам, которые уже находятся на территории штата, рекомендуется проявлять особую бдительность и соблюдать рекомендации местных органов власти, других компетентных служб, а также отслеживать информацию в местных СМИ.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Консульство Украины в Сан-Паулу по телефону экстренной помощи: (+5511) 9595-78289, по адресу электронной почты: [email protected], ПУ в ФРБ [email protected] или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: [email protected]