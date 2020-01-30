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Криклий: в аукционе на аренду помещения в "Борисполе" установили рекорд

Криклий: в аукционе на аренду помещения в "Борисполе" установили рекорд
23:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Владислав Криклий: Состоялся аукцион на право аренды государственного имущества в аэропорту "Борисполь".

Бизнес предложил за помещение площадью 191 кв. м в таможенной зоне терминала F международного аэропорта "Борисполь" в 19 раз больше стартовой цены, сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Сегодня состоялся аукцион на право аренды государственного имущества в аэропорту "Борисполь"... Результат превзошел ожидания в 19 раз! Более 1000$ за кв. м., наверное исторический рекорд для коммерческой недвижимости в Украине", - отметил министр.

По его словам, за помещение площадью 191 кв. м, которое находится в таможенной зоне терминала F, на конкурсе боролись 12 участников торгов.

Стартовая арендная плата составляла 243,702 тыс. грн, при этом, по результатам конкурса она составила 4,678 млн грн в месяц.

Как сообщалось, ранее для аренды площадей в аэропорту "Борисполь" выставлялись два крупных лота, что фактически ограничивало количество участников конкурса.

В Мининфраструктуры определили, что в аренду будут передаваться объекты с определенной площадью и целевым назначением, количество лотов увеличилась до 32, а площадь самого маленького объекта сократилась до 2 кв. м.

Всего министерство намеревалось сдать в аренду 1767,3 кв м.

ФГИ в апреле 2019 года провел конкурс по сдаче в аренду 190 кв. м помещения на втором этаже пассажирского терминала "D" аэропорта "Борисполь". Согласно условиям аренды, на указанных площадях планировалось создание зоны отдыха пассажиров без права размещения торговых объектов и заведений.

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Аэропорт, Борисполь, Владислав Криклий.
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