Гончарук: Борьба с незаконными АЗС привела к падению цены на бензин на 2 грн

Новости Украины:Алексей Гончарук: Ежедневные расходы украинцев на горючее уменьшились на 16,5 млн грн.

Благодаря борьбе с незаконными АЗС и отдельным коммуникациям с участниками рынка за месяц цена на дизельное топливо и бензин в Украине снизилась в среднем на 2 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания с руководителями областных государственных администраций.

«Что изменилось в простых цифрах? Например, ежедневные расходы украинцев на горючее уменьшились на 16,5 млн грн, или на 511 млн грн в месяц», - сказал премьер.

Он добавил, что за месяц официальные продажи горючего увеличились в среднем на 6%.

«Это означает, что увеличилось и количество налогов, которые платят в бюджет. В отдельных областях, например, в Луганской и Николаевской, объемы продаж топлива увеличились на 15%. Еще в трех - Винницкой, Днепропетровской и Черкасской - на 14%», - отметил Гончарук.

Премьер сообщил, что совместно с правоохранителями и органами контроля отработаны почти 4 тыс. нелегальных АЗС по всей стране. Часть закрыли, другая часть получила лицензии на официальную работу.