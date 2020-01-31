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Евросоюз обеспокоен, что Красный Крест не пускают к заключенным в ОРДЛО

Евросоюз обеспокоен, что Красный Крест не пускают к заключенным в ОРДЛО
00:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости Украины:В ЕС обеспокоены тем, что Красный Крест не пускают к заключенным на Донбассе.

Евросоюз обеспокоен, что, несмотря на предварительные договоренности, МККК до сих пор отказано в полном и безусловном доступе к удерживаемым лицам на неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса.

Об этом говорится в заявлении, обнародованной делегацией Евросоюза во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года, было долгожданным шагом в правильном направлении. Однако мы обеспокоены тем, что, несмотря на предварительные договоренности, Международному комитету Красного Креста до сих пор отказано в полном и безусловном доступе к удерживаемым лицам на неподконтрольных правительству территориях", - отмечается в заявлении.

В Евросоюзе призвали предоставить МККК "полный, безопасный и беспрепятственный доступ к заключенным по всей территории Украины".

Напоминаем, 26 января координатор гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы Тони Фриш заявил, что Международный комитет Красного Креста пока не получил полного доступа к удерживаемым лицам в ОРДЛО, "несмотря на то, что такое решение было принято, и этот вопрос неоднократно поднимался в формате "нормандской четверки", в формате двух государств-участников "норманнской четверки" на уровне министерств и высоком уровне ".

В заключении на подконтрольной российским боевикам территории Донбасса, в Крыму и в тюрьмах РФ остаются около 300 украинцев.

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ЕС, ОБСЕ, Евросоюз, Красный Крест, МККК.
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