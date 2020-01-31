Скачать
Пятница, 31.01.2020
ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
Эпидемия в Китае: ВОЗ объявила ЧС международного масштаба
Эпидемия в Китае: ВОЗ объявила ЧС международного масштаба
Манчестер Юнайтед подписал Фернандеша
Манчестер Юнайтед подписал Фернандеша
У человечества появился "конкурент": найден природный источник парниковых газов
Найден природный источник парниковых газов

"Выжить в Интернете - миссия (не)выполнима": в Украине представят новую игру

"Выжить в Интернете - миссия (не)выполнима": в Украине представят новую игру
00:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости Украины:В Украине выйдет онлайн-игра, которая систематизирует основные вопросы, возникающие у пользователей в интернете.

Центр демократии и верховенства права представил онлайн-игру "Выжить в Интернете - миссия (не)выполнима", пользователи которой смогут проверить свое понимание законодательства и ознакомиться с политиками разных цифровых платформ.

Игра была представлена на пресс-конференции в среду, 30 января, сообщает корреспондент Укринформа.

"Эта онлайн-игра - интерактивный инструмент, который систематизирует основные вопросы, возникающие у пользователей в интернете. Довольно часто возникает такая ситуация, когда мы даже не понимаем, что мы могли нарушить то или иное право политики или даже норм законодательства. Что это может повлиять на нашу популярность, влиятельность и так далее", - рассказала юрист по медийному праву Центра демократии и верховенства права Елизавета Алексиюк.

Главный эксперт по медийному праву Центра демократии и верховенства права Игорь Розкладай отметил, что специфика этой игры в том, что какого-то одного общего результата быть не может. По его словам, это скорее ориентиры для человека, как работать в интернет-среде.

"Цель этой игры заключается именно в том, чтобы очень просто объяснить сложные вещи. Мы пытались показать пользователям, что не все, что мы делаем каждый день, правильно", - сказал Розкладай.

Пользователи игры смогут проверить свои компетентности по медийной грамотности и получить ответы на вопросы: почему контент блокируют; кто несет ответственность за такой контент; как не нарушить авторские права; несут ли пользователи ответственность за язык вражды; как защитить свои персональные данные и прочее.

В игре есть три персонажа: рядовой пользователь, блогер и журналист. И на примере этих трех персонажей показывается, каким образом функционирует медийное право. Поэтому, человеку нужно выбрать одного персонажа и ответить на десять вопросов, в частности, приватности (умеете ли вы пользоваться своими персональными данными), популярности (какие возможности вы используете, чтобы распространить свой контент), знание правил (потому жесткие нарушения могут привести к штрафам).

Пройдя эту игру, человек будет иметь представления по каждому из критериев, и это поможет ему лучше понять насколько хорошо он ориентируется в интернет-среде. Также игру можно будет проходить заново, чтобы со всех сторон понять принципы работы с контентом.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что через несколько дней онлайн-игра "Выжить в Интернете - миссия (не) выполнима" будет в широком доступе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Интернет, Игра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
02 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
03 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
04 Железнодорожное сообщение с Крымом: в МИД РФ отреагировали на санкции Запада
05 Зеленский провел встречу с президентом SOCAR
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский провел встречу с президентом SOCAR
Зеленский провел встречу с президентом SOCAR
В МИД РФ слова Зеленского назвали &quot;запредельными&quot;
В МИД РФ слова Зеленского назвали "запредельными"
Вашингтон намерен разместить &quot;Патриоты&quot; на территории Ирака
Вашингтон намерен разместить "Патриоты" на территории Ирака
Привет 80-тые: Apple снимает сериал об увлечении аэробикой
Привет 80-тые: Apple снимает сериал об увлечении аэробикой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь