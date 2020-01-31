"Выжить в Интернете - миссия (не)выполнима": в Украине представят новую игру

Новости Украины:В Украине выйдет онлайн-игра, которая систематизирует основные вопросы, возникающие у пользователей в интернете.

Центр демократии и верховенства права представил онлайн-игру "Выжить в Интернете - миссия (не)выполнима", пользователи которой смогут проверить свое понимание законодательства и ознакомиться с политиками разных цифровых платформ.

Игра была представлена на пресс-конференции в среду, 30 января, сообщает корреспондент Укринформа.

"Эта онлайн-игра - интерактивный инструмент, который систематизирует основные вопросы, возникающие у пользователей в интернете. Довольно часто возникает такая ситуация, когда мы даже не понимаем, что мы могли нарушить то или иное право политики или даже норм законодательства. Что это может повлиять на нашу популярность, влиятельность и так далее", - рассказала юрист по медийному праву Центра демократии и верховенства права Елизавета Алексиюк.

Главный эксперт по медийному праву Центра демократии и верховенства права Игорь Розкладай отметил, что специфика этой игры в том, что какого-то одного общего результата быть не может. По его словам, это скорее ориентиры для человека, как работать в интернет-среде.

"Цель этой игры заключается именно в том, чтобы очень просто объяснить сложные вещи. Мы пытались показать пользователям, что не все, что мы делаем каждый день, правильно", - сказал Розкладай.

Пользователи игры смогут проверить свои компетентности по медийной грамотности и получить ответы на вопросы: почему контент блокируют; кто несет ответственность за такой контент; как не нарушить авторские права; несут ли пользователи ответственность за язык вражды; как защитить свои персональные данные и прочее.

В игре есть три персонажа: рядовой пользователь, блогер и журналист. И на примере этих трех персонажей показывается, каким образом функционирует медийное право. Поэтому, человеку нужно выбрать одного персонажа и ответить на десять вопросов, в частности, приватности (умеете ли вы пользоваться своими персональными данными), популярности (какие возможности вы используете, чтобы распространить свой контент), знание правил (потому жесткие нарушения могут привести к штрафам).

Пройдя эту игру, человек будет иметь представления по каждому из критериев, и это поможет ему лучше понять насколько хорошо он ориентируется в интернет-среде. Также игру можно будет проходить заново, чтобы со всех сторон понять принципы работы с контентом.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что через несколько дней онлайн-игра "Выжить в Интернете - миссия (не) выполнима" будет в широком доступе.