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Спецназовцы ВМС тренировались спускаться в барокамере на 60 метров (Фото)

Спецназовцы ВМС тренировались спускаться в барокамере на 60 метров (Фото)
01:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Военнослужащие специального назначения прошли практические тренировки по спуску в барокамере.

Спецназовцы ВМС Украины успешно провели практические тренировки по спуску в барокамере и выполнению водолазных работ на глубинах до 60 метров.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Сегодня на территории Практической гавани Одессы военнослужащие специального назначения прошли практические тренировки по спуску в барокамере. Целью проведения мероприятия была отработка натренированности организма водолазов к воздействию наркотического действия азота", - говорится в сообщении.

Платформой для спуска было специальное морское водолазное судно "Почаев". Руководил тренировкой опытный инструктор, который неоднократно готовил военных по своему профессиональному направлению. Ему предстояло определить уровень тренированности личного состава водолазов при выполнении упражнения. В частности, состояние тренированности к действию давления, наркотическому действию азота, факторам компрессии и декомпрессии, отрабатывали алгоритм действий обслуживающего персонала.

Отмечается, что "это необходимо для обеспечения готовности определенного персонала к краткосрочному и длительному выполнению всего спектра водолазных работ на глубинах до 60 метров, а также оказания помощи пострадавшему водолазу в барокамере под давлением до 10 кгс/см2 (100 м вод. ст.) в случаях возникновения профессиональных водолазных заболеваний".

По результатам тренировки работа личного состава оценена на "хорошо". Военнослужащие успешно завершили курс тренировки и получили практические навыки. Теперь их ждут следующие этапы водолазной подготовки и большие глубины, сообщили в пресс-службе.

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Украина, ВМС, Барокамера.
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