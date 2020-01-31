Помпео: Поддержка Украины от США непоколебима

Новости Украины:Майк Помпео напомнил, что поддержка Украины со стороны США является непоколебимой.

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что поддержка Украины со стороны США является непоколебимой.

Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Госсекретаря США, во время его визита будут обсуждаться пути развития стратегического партнерства между двумя государствами.

"Поддержка Украины со стороны США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства", — говорится в сообщении.

Напоминаем, Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Киев 30 января вечером в рамках запланированной поездки в пять стран.