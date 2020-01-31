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Погода на выходные: порывистый ветер и снег с дождем ворвутся в Украину

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Погода на выходные: порывистый ветер и снег с дождем ворвутся в Украину
08:07 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине продолжатся дожди с мокрым снегом, местами гололедица.

В ближайшие сутки, 31 января, в Украине сохранится теплая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на западе, а также в Черниговской и Сумской областях, а днем по всей территории Украины кроме юго-востока ожидается небольшой мокрый снег и дождь. В западной части страны умеренные осадки.

На севере Левобережья и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на юге до 8° тепла. В Карпатах - ночью умеренный, днем значительный снег, температура ночью и днем 0-5° мороза.

В Киеве в ночь на пятницу без осадков, утром и днем небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0°, днем 2-4° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве 31 января была зафиксирована в 2015 году – 8,1° тепла, самая холодная – 25,2° мороза в 1954 году.

Прогноз погоды на 31 января, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 31 января:

  • Ужгород – +3…+5
  • Львов – +4…+6
  • Ивано-Франковск – +3…+5
  • Тернополь – +3…+5
  • Черновцы – +4…+6
  • Хмельницкий – +3…+5
  • Луцк – +3…+5
  • Ровно – +4…+6
  • Житомир – +3…+5
  • Винница – +2…+4
  • Одесса – +4…+6
  • Николаев – +5…+7
  • Херсон – +5…+7
  • Симферополь – +5…+7
  • Кропивницкий – +3…+5
  • Черкассы – +2…+4
  • Чернигов – +3…+5
  • Сумы – +2…+4
  • Полтава – +3…+5
  • Днепр – +3…+5
  • Запорожье – +4…+6
  • Донецк – +2…+4
  • Луганск – +3…+5
  • Харьков – +3…+5
  • Киев – +2…+4

В субботу, 1 февраля, в Украине продолжатся небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла, в западных областях 6-11°. В Карпатах - небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя; температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве в субботу небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Прогноз погоды на 1 февраля, фото: meteo.gov.ua

2 февраля в Украине порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 3-8° тепла, в западных и в южных областях 6-11°. В Карпатах умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя температура ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве и столичном регионе облачно с прояснениями. Небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ветер преимущественно западный, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 2 февраля, фото: meteo.gov.ua

3-4 февраля в Украине временами небольшие и умеренные осадки, ночью в большинстве северных, центральных и южных областей без осадков. Температура ночью и днем 0-5° тепла, на юге днем до 8° тепла, ночью 4 февраля в Украине от 3° тепла до 3° мороза.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью и днем 0-5° тепла, ночью 4 февраля от 3° тепла до 2° мороза.

Прогноз погоды на 3 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают в 2020 году холодную и снежную зиму, позднюю весну, прохладное и дождливое лето и осень с морозной погодой.

Наступивший 2020 год будет во многом похож на ушедший 2019-й. То есть с мягкой зимой, затяжной весной, жарким летом и недостатком осадков. Но ожидается больше ураганов и наводнений. Причина тому – изменения в глобальной циркуляции воздуха.

Народный синоптик Леонид Горбань заявляет, что зима будет холодной и с частыми снегопадами, весна – поздней, но май "летним", лето – нежарким и дождливым, кроме августа, который "отработает" за остальные два месяца, а осень – ранней и с одним бабьим летом в начале октября.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Дождь, Туман, Синоптики, Гололед, Прогноз погоды, Погода 31 января.
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