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Пятница, 31.01.2020

На полигоне испытали на прочность БТР-4Е: видео

Харьковское КБ им. Морозова провело испытания на прочность корпуса БТР-4Е, производимого Лозовским кузнечно-механическим заводом. Об этом сообщил Укроборонпром. Обстрел производился бронебойно-зажигательными пулями Б-32 из пулемета. Оба типа соединений корпуса (с наплавкой и без наплавки) выдержали обстрел и не были пробиты. Таким образом испытания подтвердили, что корпус БТР-4Е соответствует всем технологическим требованиям в части противопулевой стойкости сварных соединений. Бронетранспортеры, изготовленные на ХКБМ, эксплуатируются военными в зоне АТО/ООС с 2014 года. Информации от военных о наличии летальных случаев, связанных с пробитием корпуса БТР-4Е, не поступало. БТР-4 - одна из самых серийных боевых машин, используемых украинскими военными на Донбассе. На бронетранспортере установлен немецкий двигатель, скорострельная автоматическая 30-мм пушка, высокоточное ракетное оружие, цифровые системы управления, наведения, навигации и связи.
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Укроборонпром, Видео, БТР-4Е, Харьковское КБ им. Морозова.
10:26 Сегодня Телеграф
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