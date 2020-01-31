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Помпео: Агрессия РФ в Украине привела к бессмысленной потере тысяч жизней на Донбассе

Помпео: Агрессия РФ в Украине привела к бессмысленной потере тысяч жизней на Донбассе
18:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Помпео обещает, что санкции против РФ будут сохранены.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что санкции против РФ сохранятся, пока не прекратится российская агрессия в Украине.

Об этом он написал в Twitter.

"Российская агрессия в Украине привела к бессмысленной потере тысяч жизней на Донбассе. Сегодня я присоединился к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко, чтобы почтить их память. Санкции против России останутся в силе, пока не прекратятся действия, что привели к этим трагическим смертям", — сказал Помпео.

Перед этим госсекретарь провел личные встречи с Пристайко и предстоятелем Православной церкви митрополитом Епифанием.

"Хорошая дискуссия с Вадимом Пристайко. США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна предпринять аналогичные шаги. Наши санкции будут действовать до того времени, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены", - написал Помпео.

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Как сообщалось ранее, госсекретарь США прибыл с визитом в Киев. 31 января Помпео встретился также с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Россия, Санкции, Донбасс, Майк Помпео.
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