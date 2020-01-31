Помпео: Агрессия РФ в Украине привела к бессмысленной потере тысяч жизней на Донбассе

Новости Украины:Помпео обещает, что санкции против РФ будут сохранены.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что санкции против РФ сохранятся, пока не прекратится российская агрессия в Украине.

Об этом он написал в Twitter.

"Российская агрессия в Украине привела к бессмысленной потере тысяч жизней на Донбассе. Сегодня я присоединился к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко, чтобы почтить их память. Санкции против России останутся в силе, пока не прекратятся действия, что привели к этим трагическим смертям", — сказал Помпео.

Перед этим госсекретарь провел личные встречи с Пристайко и предстоятелем Православной церкви митрополитом Епифанием.

"Хорошая дискуссия с Вадимом Пристайко. США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна предпринять аналогичные шаги. Наши санкции будут действовать до того времени, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены", - написал Помпео.

#Russia's aggression in #Ukraine has led to the senseless loss of thousands of lives in the Donbas. Today, I joined Foreign Minister @VPrystaiko to honor their memories. Sanctions against Russia will remain in place until the actions that led to these tragic deaths cease. pic.twitter.com/jNigbuDuZ0 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 31, 2020

Как сообщалось ранее, госсекретарь США прибыл с визитом в Киев. 31 января Помпео встретился также с Президентом Украины Владимиром Зеленским.