Скачать
Пятница, 31.01.2020
"Мы готовы к любым сценариям": в Кабмине готовят план по эвакуации украинцев из Китая
"Мы готовы к любым сценариям": в Кабмине готовят план по эвакуации украинцев из Китая
Гончарук рассказал Зеленскому о снижении тарифов на тепло в Украине
Гончарук рассказал Зеленскому о снижении тарифов на тепло в Украине
В "Гулливере" помпезно презентовали Матч звезд Суперлиги (Фото, Видео)
В "Гулливере" помпезно презентовали Матч звезд Суперлиги (Фото, Видео)
Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале
Магнитные бури: чего ждать украинцам в феврале

Дело Шеремета: МВД опровергло алиби у Антоненко

Дело Шеремета: МВД опровергло алиби у Антоненко
23:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:МВД: Информация об алиби Андрея Антоненко является неправдивой.

Министерство внутренних дел Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о наличии у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко алиби на ночь с 19 по 20 июля 2016 года.

Как указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой МВД, 13 декабря 2019 года один из знакомых подозреваемого в эфире одного из телеканалов заявил, что в ночь перед убийством Шеремета Антоненко находился у него в гостях, в городе Ворзель.

"Господин Андрей был у меня за городом в Ворзеле, это 40 км от Киева. Он был с 19-го числа у меня. Учил меня играть на гитаре, потом мы пили пиво, ели мясо, и он остался ночевать. В 9 утра он повез меня в Киев. Никоим образом он не мог оказаться там, где произошел этот грех. Это правовой беспредел! По состоянию на 7.30 утра он спал у меня за городом. У меня есть семь свидетелей: четыре человека охрани, мать, отец и я. Я обращался к зампрокурора Виктору Чумаку и когда я буду в Киеве, в понедельник, я дам показания и буду свидетелем защиты", - заявил знакомый Антоненко.

Правоохранители провели проверку, во время которой следственно-оперативным путем было установлено, что предоставленная информация является неправдивой.

"Было принято решение о рассекречивании видео допроса этого гражданина, поскольку данная информация имеет важное значение для общества. В частности был проверен трафик телефонов этого гражданина, а он вызван на допрос, куда он пришел вместе со своим адвокатом. Во время допроса в присутствии своего адвоката гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Павла Шеремета находился у него дома", - сообщает МВД.

Уточняется, что поскольку неправдивое заявление было сделано в СМИ, а не во время допроса, мужчина не будет привлечен к ответственности за дачу заведомо неправдивых показаний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, Павел Шеремет, Алиби, Андрей Антоненко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 1 февраля
02 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления
04 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
05 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Грустный день&quot;: Макрон обратился к французам в день Brexit
"Грустный день": Макрон обратился к французам в день Brexit
Дело Шеремета: МВД опровергло алиби у Антоненко
Дело Шеремета: МВД опровергло алиби у Антоненко
Выборы в США: у Байдена появился серьезный конкурент
Выборы в США: у Байдена появился серьезный конкурент
Покорила мир: украинская пианистка получила престижную премию Грэмми (Фото, Видео)
Покорила мир: украинская пианистка получила престижную премию Грэмми (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь