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Суббота, 01.02.2020
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В Кабмине обсудили проблемы на Донбассе

В Кабмине обсудили проблемы на Донбассе
01:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Кабмин: Украина готова к открытию КПВВ "Золотое".

Украина готова к открытию КПВВ "Золотое", как это предусмотрено договоренностями лидеров стран "нормандской четверки" в Париже, и продолжает работать над дальнейшим совершенствованием инфраструктуры пунктов пропуска.

Как сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер, об этом шла речь на правительственном совещании под председательством министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксаны Коляды, в которой принял участие Кучма, представители Украины в подгруппах ТКГ, местные власти, руководители министерств и ведомств. По итогам встречи ряд государственных учреждений получили поручения.

"Поручено принять меры по дальнейшему развитию проекта строительства железнодорожной линии, которая соединит подконтрольную Украины часть Луганской области с сетью украинской железной дороги. Создание этой линии сообщения сделает серьезный вклад в экономическое развитие Луганщины, в ней нуждается, прежде всего, малый и средний бизнес, в том числе аграрии региона, которые создают рабочие места и платят налоги в государственный бюджет Украины", - написала Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания.

Она также отметила, что вопрос возврата долгов от ОРДЛО за потребленную воду стоит остро, и эта проблема может быть решена исключительно в рамках действующего законодательства Украины. "Необходимость ее решения Украина будет обсуждать с РФ в рамках Трехсторонней контактной группы", - сообщила пресс-секретарь Кучмы.

Также, по словам Олифер, профильным учреждениям делегировано определить базу украинского государственного и частного имущества на территории временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, которое было незаконно захвачено и утеряно.

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Кабмин, Дарья Олифер, КПВВ "Золотое".
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