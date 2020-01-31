Чубаров: в Киеве мусульмане столкнулись с нарушением прав человека

Новости Украины:Рефат Чубаров: В столице мусульмане столкнулись с вопиющим и массовым нарушением прав человека

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа, бывший народный депутат Украины Рефат Чубаров заявляет, что сегодня в Киеве верующие мусульмане ”столкнулись с вопиющим и массовым нарушением прав человека”.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня пятница, особо почитаемый в исламе день, когда верующие спешат попасть в одну из ближайших мечетей, чтобы совершить совместно с другими единоверцами намаз/молебен. И именно сегодня, 31 января, верующие мусульмане, совершившие пятничный намаз в мечети Исламского культурного центра «Альраид», что находится в Киеве на улице Дегтяревской, столкнулись с вопиющим и массовым нарушением прав человека», - написал Чубаров.

По его словам, неподалеку от выхода со двора мечети «их ждали сотрудники Государственной миграционной службы ... и экипированные спецсредствами и оружием сотрудники полиции, прибывшие двумя автобусами».

Чубаров отметил, что свое пребывание у мечети и требование к людям, которые выходили со двора мечети, предъявлять документы, подтверждающие личность, сотрудники миграционной службы объяснили рейдом по выявлению нелегальных мигрантов.

Он попросил всех, «кто подвергся этому унизительному и оскорбительном действу со стороны сотрудников миграционной службы и полиции, особенно тех, кто был задержан», описать все обстоятельства случившегося с ними лично и направить лично на его имя.