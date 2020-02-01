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Полозов будет добиваться расследования смерти крымской татарки

Полозов будет добиваться расследования смерти крымской татарки
01:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Николай Полозов будет через суд добиваться расследования смерти крымской татарки Веджие Кашка во время ее задержания российскими силовиками.

В оккупированном Крыму следователь отказал в удовлетворении жалобы адвоката Николая Полозова на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам проверки гибели 83-летней крымской татарки Веджие Кашка во время ее задержания российскими силовиками в Симферополе.

Об этом Полозов сообщил на своей странице в Facebook.

“Следователь следственного отдела по Киевскому району Симферополя ГСУ СК РФ по РК отказал в удовлетворении жалобы, поданной на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти ветерана национального движения крымских татар Веджие Кашка, которая произошла 23 ноября 2017 года”, - пишет адвокат.

Полозов считает, что данный факт свидетельствует об “ангажированности и неэффективности в расследовании этого дела” и намерен обжаловать в судебном порядке отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Кашка.

“Совершенно очевидна ангажированность и неэффективность в расследовании этого дела российскими силовиками, вместе с тем, необходимо использовать все средства правовой защиты в рамках этой юрисдикции, в том числе и судебный порядок. В этой связи мной будет подготовлена жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Веджие Кашка в порядке ст. 125 УПК РФ, то есть в суд”, - заявил адвокат.

Полозов напомнил, что во время спецоперации по задержанию Веджие Кашка и ее близких друзей Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха, Казима Аметова и Руслана Трубача женщине стало плохо, а спустя 30 минут она умерла в машине скорой помощи по пути в больницу.

Однако, по его словам, следствие не стало устанавливать существенные обстоятельства смерти Кашка.

“Вместе с тем, по свидетельствам очевидцев, в отношении Веджие Кашка применялась физическая сила и психологическое давление. Кроме того, даже из материалов проверки следует, что следователь МВД, которая производила следственное действие - выемку в отношении Веджие Кашка, делала это уже после того как Веджие Кашка стало плохо, прямо в карете скорой помощи. И согласно протоколу, следственное действие продолжалось около получаса. То есть, фактически то время, когда Веджие Кашка должны были везти в стационарную больницу, в реанимацию, следователь спокойно держала машину с ней и врачами, заполняя свои протоколы”, - отметил адвокат.

По словам Полозова, работа по обжалованию отказа в возбуждении дела по факту смерти Кашка будет продолжена уже в судебном порядке.

"Безусловно, мы постараемся исчерпать все средства правовой защиты в рамках российской юрисдикции. И в последующем будем обращаться в международные инстанции", - подчеркнул Полозов.

Напоминаем, 23 ноября 2017 года прошли задержания и аресты четверых крымских татар: Бекира Дегерменджи, Руслана Трубача, Кязима Аметова и Асана Чапуха. Свидетелем этих событий стала ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, которая также подверглась задержанию. В тот день ее сердце остановилось в машине скорой помощи.

“Власти” отказались возбуждать дело по факту ее смерти. Адвокат Николай Полозов подал жалобу в российский Следственный комитет на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

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Крым, Николай Полозов, Веджие Кашка.
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