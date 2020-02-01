Дубилет: Каждый день украинцев становится меньше

Новости Украины:Дмитрий Дубилет : Украинцев умирает больше, чем рождается - это проблема.

Согласно статистике, украинцев умирает больше, чем рождается.

Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил в эфире "Свободы слова" Савика Шустера.

"Украинцев умирает больше, чем рождается, каждый день нас становится меньше, это действительно проблема. Это, кстати, проблема для всех стран Восточной Европы: Польши в меньшей степени, Молдовы и Румынии в большей степени, но учитывая то, что наша страна особенно бедная в нашем регионе, этот тренд особенно вопиющий", - заявил он.

Напоминаем, по результатам оценки численности населения Украины, которую провело правительство, показали, что ныне в стране живет 37 миллионов 289 тысяч граждан.