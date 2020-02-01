ГПУ обнародовало статистику самоубийств несовершеннолетних

Новости Украины:ГПУ: В 2019 году в Украине зарегистрировано 111 самоубийств несовершеннолетних.

В прошлом году в Украине зарегистрировано 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних, поэтому Офис Генерального прокурора активизирует работу в ювенальном направлении — реформировано соответствующее управление и расширены его полномочия.

Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов на встрече с уполномоченным Президента по правам ребенка Николаем Кулебой, сообщает Офис генпрокурора.

"В прошлом году в Украине зарегистрировано почти 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних, в которых каждый седьмой не достиг даже 10-летнего возраста. Более 90% этих уголовных производств закрыто. Я уже не говорю о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, о детях на оккупированных территориях и в «серой» зоне. Все это показывает нам, что защита детей не была на повестке дня. Мы будем это принципиально и кардинально менять", - отметил Мамедов.

По его словам, сейчас Офис работает над полной перезагрузкой системы защиты прав ребенка: от разработки Стратегии с использованием лучших мировых практик и роли прокуратуры в этих процессах до реализации пилотных проектов по медиации и превенции.

Кроме того, на встрече обсудили вопрос о необходимости формирования полноценной системы ювенальной юстиции - создание специализированного института: судей, следователей, прокуроров и адвокатов.

Мамедов и Кулеба также договорились о совместной реализации в ближайшее время в Киеве и Киевской области пилотного проекта по принципу американского Children's Justice Centre.