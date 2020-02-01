Кулеба: Обязанность государства – максимально защитить ребенка

Новости Украины:Кулеба убежден, что нужен институт судей, следователей и прокуроров, работающий именно с детьми.

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба встретился с заместителем Генерального прокурора Гюндузом Мамедовым.

Во время встречи обсудили проблемы расследования преступлений, касающихся детей, сообщает пресс-служба главы государства.

"При рассмотрении дел, касающихся сексуального насилия над ребенком, все внимание правоохранительных органов сосредоточено на доказательстве преступления и наказании. В то же время интересы потерпевшего ребенка остаются без внимания. Если ребенок не имеет адвоката, а родители не осведомлены в правовой сфере, они не могут должным образом отстоять интересы ребенка. Обязанность государства – максимально защитить ребенка во время рассмотрения дела, не допустить повторного травмирования", - отметил Кулеба.

Уполномоченный по правам ребенка отметил, что в судебной системе необходимо создать специализированный институт судей, следователей, прокуроров и адвокатов, которые будут работать именно с детьми.

Кулеба и Мамедов договорились о совместной реализации в ближайшее время пилотного проекта в Киеве и Киевской области по принципу американского Children's Justice Centre.

Его суть заключается в том, что ребенка, который был жертвой, допрашивают только один раз на стадии досудебного расследования под видеозапись. Допрос проводит специально подготовленный следственный судья, осуществляется обязательное психологическое сопровождение. Процесс проходит в непринужденной обстановке без психологического давления.

Во время встречи отмечалось, что за последние годы количество преступлений, жертвами которых были несовершеннолетние, возросло. В 2019-м более 5,4 тысячи детей пострадали в результате уголовных преступлений, при этом только от изнасилований пострадало вдвое больше детей, чем в 2018 году (148 человек).