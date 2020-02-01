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Новая глава Госкино: Сейчас меня не за что критиковать, я еще ничего на этом посту не сделала

Новая глава Госкино: Сейчас меня не за что критиковать, я еще ничего на этом посту не сделала
22:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Кудерчук говорит, что не запрещала показ украинских фильмов в Запорожье.

Новая глава Госкино Марина Кудерчук отвергает упреки в запрете ею показов украинских фильмов в коммунальном учреждении "Киноконцертный зал имени А. Довженко" в Запорожье.

Об этом она рассказала в комментарии Радио Свобода.

"В кинотеатре мы организовывали показы даже тех украинских фильмов, которые не были в широком прокате. Например, о женщинах АТО. К нам часто обращались и просили показать авторские украинские фильмы. При этом допремьерные показы украинских фильмов мы могли проводить бесплатно. Столько украинских фильмов в Запорожье, как за последние годы, никогда не было. Мне за свою работу не стыдно", - рассказала она.

Кудерчук утверждает, что не запрещала фильмов "Червоний" и "Таємний щоденник Симона Петлюри".

"Червоний" мы два раза пускали в прокат. А в первый день выхода "Петлюри" фасад кинотеатра облили красной краской. Мы обратились в Госкино, полицию и СБУ. Фильма не было только в тот день - в день показа, но потом был. Были дни, когда в зале сидела какая-то бабушка и четыре правоохранителя, которые следили, чтобы не было провокаций. А позже мы отдельно договаривались с режиссером, чтобы показать "Таємний щоденник Симона Петлюри" на один из государственных праздников", - сказала она.

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Кудерчук также заверила, что обнародованное пользователями соцсетей фото с ныне президентом Владимиром Зеленским и актерами студии "Квартал 95" было сделано в 2018 году во время официальной презентации кинофильма "Я, ты, он, она" в коммунальном учреждении "Киноконцертный зал имени А. Довженко" в Запорожье, и после той встречи она с ними не общалась и не встречалась.

"Мы организовывали презентацию и сфотографировались. На мероприятиях кино мы общаемся с разными людьми, возможно, фотографируемся. Это нормально", - сказала Кудерчук.

По ее словам, участие в конкурсе на должность главы Госкино она приняла из-за "желания приобщиться к развитию украинского кино".

"Я живу тем, что хочу развивать украинское кино, хочу сделать для него что-то хорошее. И сейчас меня не за что критиковать, я еще ничего на этом посту председателя Госкино не сделала. Давайте посмотрим на мои результаты", - сказала она.

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Кудерчук признала, что ее опыт в киноиндустрии у нее небольшой - всего три года, - однако подчеркнула, что он - "довольно насыщенный". "Также не нужно забывать, что для Госкино я имею опыт работы на государственной службе и образование в сфере государственного управления. Это все же государственное агентство", - сказала она.

Среди приоритетов как главы Госкино Кудерчук назвала: прозрачность государственной финансовой поддержки, развитие украинской киношколы, увеличение количества показов украинских фильмов в кинотеатрах и интерес зрителей, сотрудничество в производстве кино с другими странами, достойное представление страны на международных кинофестивалях.

Как сообщалось ранее, 2 декабря 2019 года правительство объявило повторный конкурс на занятие должности председателя Госкино. По результатам первого конкурса генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, которая оставалась единственным кандидатом на должность председателя Госкино, не прошла собеседование в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы.

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29 января 2020 года Кабинет министров принял решение о назначении на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Марины Кудерчук.

Предыдущим местом работы Кудерчук была Запорожская облгосадминистрация, где она была заместителем председателя с 7 ноября 2019 года. С киноиндустрией Кудерчук связывает только работа заместителем директора и директором коммунального учреждения "Киноконцертный зал имени А. Довженко" Запорожского городского совета в 2017-2019 годах, Кудерчук также была среди организаторов Запорожского международного кинофестиваля.

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29 января журналистка Кристина Бердинских опубликовала в Facebook фото нового руководителя Госкино Марины Кудерчук в компании актеров студии "Квартал-95" и Владимира Зеленского.

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Минкульт, Госкино, Марина Кудерчук.
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