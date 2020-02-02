МКМС прокомментировало проверку документов у мусульман в Киеве

Новости Украины:Министерство культуры выразило свою позицию относительно проверок мусульман в Киеве.

Министерство культуры, молодежи и спорта выразило свою позицию относительно проверок Государственной миграционной службой документов у граждан возле киевской мечети 31 января.

Об этом говорится в комментарии МКМС на его странице в Фейсбуке.

В министерстве, в частности, напомнили, что в пятницу, 31 января, с 12 до 14 часов работниками Государственной миграционной службы Украины проводилась проверка документов людей возле здания мечети Духовного управления мусульман Украины «Умма».

МКМС приводит заявление муфтия Саида Исмагилова, по словам которого, в ходе операции сотрудники Миграционной службы проверяли документы всех верующих, которые в это время направлялись к мечети и задержали около 25 человек, уже после проведенной молитвы.

"Важно заметить, что пятница является особым молитвенным днем для мусульман. Приходится согласиться, что никому не хотелось бы быть униженным, особенно во время такого сакрального действа, как молитва. Поэтому время и место проведения «операции» вызывает ряд вопросов, как морально-этических, так и правовых. Мы понимаем возмущение мусульманского сообщества и хотим заверить в своей поддержке, которая следует, в первую очередь, из духа солидарности", - отмечают в министерстве.

В связи с этим МКМС напоминает Государственной миграционной службе, что органом, ответственным за работу с религиозными общинами, является Департамент по делам религий и национальностей, действующий в рамках Министерства культуры молодежи и спорта, и призывает Миграционную службу к сотрудничеству, выражая готовность помочь в коммуникации с религиозными организациями в отношении подобных вещей.

"Также хотим обратиться к мусульманскому сообществу Украины. Мы уважаем право человека на свободу совести и вероисповедания. Наше министерство будет всегда отстаивать право человека на свободу совести согласно действующему законодательству. Если кто-то стал свидетелем каких-либо действий, противоречащих украинскому законодательству и имеющих черты дискриминации по этническому или религиозному признаку, просим обращаться в Департамент по делам религий и национальностей! Призываем все стороны к правовому диалогу! - подчеркнули в МКМС.

Как сообщал Укринформ, 31 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о рейде по задержанию нелегальных мигрантов, который устроили в этот день сотрудники Государственной миграционной службы на выходе из мечети Исламского культурного центра "Альраид" в Киеве.

Позднее в Государственной миграционной службе пояснили, что работники Центрального межрегионального управления ГМС в Киеве и Киевской области совместно с сотрудниками Нацполиции в Шевченковском районе провели проверку соблюдения миграционного законодательства иностранцами и лицами без гражданства. В частности, во время проверки торговых объектов возле переулка Старожитомирский выявили 15 нарушителей миграционного законодательства.

В результате в отношении 12 неурегулированных мигрантов были приняты решения о принудительном возвращении в страну происхождения, в отношении одного лица было принято решение о сокращении срока нахождения на территории Украины, еще двое иностранцев были привлечены к административной ответственности за трудоустройство без соответствующего разрешения по ст. 203 КуоАП.

В Государственной миграционной службе подчеркнули, что в своей деятельности руководствуются законодательством Украины, при этом с уважением относятся к представителям религиозных и национальных меньшинств.