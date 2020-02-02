Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев

Новости Украины:Американский ученый вычислил самый несчастливый возраст в жизни людей.

Американский ученый Дэвид Бланчфлауэр смог вычислить самый несчастливый возраст в жизни людей. Причем, согласно выводам профессора, для жителей развитых и развивающихся стран он разный.

Так, например, Украину Бланчфлауэр отнес к развивающимся странам. Поэтому для украинцев самый несчастливый возраст – это 48,2 года, передает lenta.ua. К развивающимся странам от также причислил Турцию, Китай, Россию и Польшу.

А вот для жителей развитых стран, к которым он отнес США, Германию, Канаду и Японию, самый несчастливый возраст – это 47,2 года. В ходе своего исследования американский профессор занимался изучением соотношения уровня благополучия к возрасту в 132 странах мира.

В конечном итоге он пришел к выводу, что абсолютно для любой страны существует некая U-образная «кривая счастья». Через эту кривую человек проходит на протяжении всей своей жизни. Согласно этой кривой он и определил самый несчастливый возраст людей для развитых и развивающихся стран.