Нумерология февраля: о чем говорит зеркальная дата 02.02.2020

Новости Украины:Особую силу этому дню придает его полная зеркальность.

2 февраля 2020 года — по-настоящему особенный день. Нумерологи отмечают, что это будет время торжества Двойки, ее самого сильного влияния за последние двадцать лет. Следующий похожий по энергетике день ожидается лишь в 2022 году.

Стоит отметить, что в нумерологии Ноль не имеет никакой энергии, потому что он нейтрален и обозначает пустоту. Именно поэтому миром в этот день будет безраздельно править число 2. Считается, что 2 февраля очень эффективной может быть энергетическая чистка. Воспользуйтесь одним из трех способов укрепления своего биополя.

Особенности зеркальной даты

День с таким сочетанием цифр будет только один за всю историю человечества. Да, похожая энергетика может быть отмечена у даты 02.02.2022 или 02.02.2222 или 22.02.2020, но по законам нумерологии зеркальность даты придает ей особую магию. Всё потому, что Вселенной присущ хаос, а симметрия этой даты его нарушает.

Следующая полностью зеркальная дата нас ожидает лишь через сто с лишним лет — 12 декабря 2121, — а потом только через тысячу. В это воскресенье 2 февраля Вселенная наполнит пространство необычной аурой числа 2.

Влияние Двойки на людей и события 2 февраля

Как уже было сказано, в этот день нарушается хаотичность Вселенной, и все основные правила становятся противоположными. Этот день можно посвятить себе. Эксперты отмечают, что 2 февраля 2020 года прекрасно подойдет для духовных практик, постановки новых целей в жизни.

В такие дни к людям приходит вдохновение, у них рождаются отличные идеи. Некоторые из этих идей могут показаться странными и абсолютно бесполезными, но это не так. Записывайте свои мысли, доверяйте интуиции, наслаждайтесь каждым моментом своей жизни. Это весьма благоприятный день для медитаций на создание успешного будущего, для молитв, походов в храм, духовного очищения.

Эксперты в области биоэнергетики настоятельно не рекомендуют проявлять в этот день агрессию по отношению к людям. В большинстве случаев происходящее будет иметь особую важность. Не нужно гневаться на судьбу, если что-то пойдет не так, как вы планировали. Это будет означать лишь то, что выбранный путь был недостаточно благоприятным для вас.

2 февраля может произойти важное событие в любовной сфере. Вполне вероятно, что одинокие люди встретят свою будущую любовь, хотя это не станет сразу очевидно. В подобные периоды люди обретают хороших друзей, будущих партнеров, менторов и наставников.

В это магическое воскресенье можно совершать дорогостоящие покупки и осуществлять давние мечты. Знаком того, что пора действовать, будут скидки, выгодные предложения на рынке товаров и услуг. Не упускайте своего шанса.

Двойка обретает в этот день максимальную силу, а это значит, что большую важность будут иметь факты. Не обращайте внимания на домыслы окружающих, которые могут спутать вам карты. Доверяйте только проверенным фактам или своему сердцу.

Воспользуйтесь в этот магический день ритуалом на исполнение желания. В такие дни каждый имеет право на то, чтобы почувствовать истинное счастье и теплоту в душе. Верьте в то, что вы на верном пути, чтобы оказаться на нем и удержаться в седле.