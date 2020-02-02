Конец эпохи: в Украине ликвидируют таксофоны

Новости Украины:С начала текущего месяца в Украине отключили уличные таксофоны.

С 1 февраля 2020 года "Укртелеком" отключил все уличные таксофоны.

Об этом сообщается на сайте провайдера.

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Укртелеком принял решение о прекращении с 01.02.2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, которые предоставляются с таксофонов", - говорится в сообщении.

Так, если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тысяч минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - меньше 380 тысяч минут. Это в разы меньше, что вполне понятно. Ведь, учитывая доступность современных услуг (мобильная связь, коммуникаторы, менеджеры и прочие), услуги таксофоны потеряли социальную значимость.

Сеть насчитывает около 4,8 тысяч таксофонов, практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно из одного таксофона происходит лишь около 2,5 минут разговоров.

"Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине и это вызывает сложности с эксплуатацией. В течение лет услуга таксофонии является убыточной. Кроме того, в течение последнего времени к компании были неоднократные обращения от различных структур и организаций по размещению таксофонов на коммерческой основе, то есть с уплатой Укртелекомом арендной платы за их размещение", - отметили также в компании.