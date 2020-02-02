Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Зачем продавать собак, если есть субсидия? "Нафтогаз" отреагировал на слова Брагаря
Зачем продавать собак, если есть субсидия? "Нафтогаз" отреагировал на слова Брагаря
На бизнес-форуме в Киеве ожидается большой десант турецких инвесторов
На бизнес-форуме в Киеве ожидается большой десант турецких инвесторов
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 3 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 3 февраля

Конец эпохи: в Украине ликвидируют таксофоны

Конец эпохи: в Украине ликвидируют таксофоны
09:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:С начала текущего месяца в Украине отключили уличные таксофоны.

С 1 февраля 2020 года "Укртелеком" отключил все уличные таксофоны.

Об этом сообщается на сайте провайдера.

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Укртелеком принял решение о прекращении с 01.02.2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, которые предоставляются с таксофонов", - говорится в сообщении.

Так, если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тысяч минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - меньше 380 тысяч минут. Это в разы меньше, что вполне понятно. Ведь, учитывая доступность современных услуг (мобильная связь, коммуникаторы, менеджеры и прочие), услуги таксофоны потеряли социальную значимость.

Проводное радио уходит в прошлое: "Укртелеком" анонсировал отключение услуги

Сеть насчитывает около 4,8 тысяч таксофонов, практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно из одного таксофона происходит лишь около 2,5 минут разговоров.

"Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине и это вызывает сложности с эксплуатацией. В течение лет услуга таксофонии является убыточной. Кроме того, в течение последнего времени к компании были неоднократные обращения от различных структур и организаций по размещению таксофонов на коммерческой основе, то есть с уплатой Укртелекомом арендной платы за их размещение", - отметили также в компании.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Связь, Укртелеком, Таксофоны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова
02 Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев
03 Высокое давление: "выкиньте" эти продукты со своего рациона
04 Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
05 Газ упал в цене на половину: Минфин обнародовал данные за январь по импортному топливу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня - День сурка 2020: история и традиции праздника
Сегодня - День сурка 2020
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Объявили имена номинантов на премию BAFTA 2020
Объявили имена номинантов на премию BAFTA 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь