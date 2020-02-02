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День святого Валентина 2020: какого числа отмечается праздник влюбленных

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День святого Валентина 2020: какого числа отмечается праздник влюбленных
21:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Праздник всех влюбленных традиционно будет отмечаться 14 февраля.

Уже через две недели влюбленные пары по всему миру будут отмечать свой "профессиональный" праздник - День Святого Валентина. Празднование 14 февраля имеет давнюю историю и свои традиции, придерживаться которых стараются многие и по сей день. Как возник День всех влюбленных - читайте ниже.

Многие считают, что День святого Валентина придумали продавцы открыток и мягких игрушек для того, чтобы влюбленные скупали у них товар. Вовсе нет! У этого праздника есть своя история и традиции.

Зародилась история в Древнем Риме. Император Клавдий II запретил молодым мужчинам своего государства жениться для того, чтобы женщины не мешали забирать их в армию. Повелитель считал, что именно дамы не отпускают своих супругов на войну. И якобы намеренно мешают сильному полу защищать свою родину.

Но любовь, как мы знаем, не победить. И люди венчались тайно. А помогал им в этом деле местный врачеватель и проповедник христианства святой Валентин. Вот только длилось счастье молодых не долго. К сожалению, до императоры дошли слухи о тайных венчаниях, и нарушителя закона Валентина бросили в темницу. Проповеднику объявили, что его казнят уже на следующий день. Не теряя ни минуты, он написал любовное письмо своей любимой девушке и попросил передать. Что и стало последним желанием мученика.

Через двести лет католическая церковь Валентина канонизировала. А в 496 году Римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

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14 февраля Католическая церковь почитает святого Валентина. Он рисковал своей жизнью, потому что втайне венчал христианские пары во времена преследований церкви в III веке. Наверное, поэтому люди стали обращаться к нему в молитвах как к покровителю влюбленных.

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Праздник, Дата, 14 февраля, Праздники в феврале, День святого Валентина 2020.
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