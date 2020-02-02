День святого Валентина 2020: какого числа отмечается праздник влюбленных

Новости Украины:Праздник всех влюбленных традиционно будет отмечаться 14 февраля.

Уже через две недели влюбленные пары по всему миру будут отмечать свой "профессиональный" праздник - День Святого Валентина. Празднование 14 февраля имеет давнюю историю и свои традиции, придерживаться которых стараются многие и по сей день. Как возник День всех влюбленных - читайте ниже.

Многие считают, что День святого Валентина придумали продавцы открыток и мягких игрушек для того, чтобы влюбленные скупали у них товар. Вовсе нет! У этого праздника есть своя история и традиции.

Зародилась история в Древнем Риме. Император Клавдий II запретил молодым мужчинам своего государства жениться для того, чтобы женщины не мешали забирать их в армию. Повелитель считал, что именно дамы не отпускают своих супругов на войну. И якобы намеренно мешают сильному полу защищать свою родину.

Но любовь, как мы знаем, не победить. И люди венчались тайно. А помогал им в этом деле местный врачеватель и проповедник христианства святой Валентин. Вот только длилось счастье молодых не долго. К сожалению, до императоры дошли слухи о тайных венчаниях, и нарушителя закона Валентина бросили в темницу. Проповеднику объявили, что его казнят уже на следующий день. Не теряя ни минуты, он написал любовное письмо своей любимой девушке и попросил передать. Что и стало последним желанием мученика.

Через двести лет католическая церковь Валентина канонизировала. А в 496 году Римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

14 февраля Католическая церковь почитает святого Валентина. Он рисковал своей жизнью, потому что втайне венчал христианские пары во времена преследований церкви в III веке. Наверное, поэтому люди стали обращаться к нему в молитвах как к покровителю влюбленных.