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МОН рекомендует вузам дистанционное обучение для студентов из Китая

МОН рекомендует вузам дистанционное обучение для студентов из Китая
00:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Министерство образования рекомендует организовать дистанционное обучение для китайских студентов.

Министерство образования и науки рекомендует вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас не находятся на территории Украины.

Соответствующее письмо будет отправлено всем заведениям высшего образования в понедельник, 3 февраля, сообщает пресс-служба МОН.

«Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса (2019-nCoV)»,- подчеркнула министр образования и науки Анна Новосад.

Отмечается, что такие меры рекомендованы в ответ на письмо секретаря СНБО №283/14-04/2-20 от 31.01.2020 г.

Предполагается, что до 10 февраля вузы должны сообщить всем своим студентам/слушателям из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения, а также предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса.

Как сообщалось, по состоянию на утро 2 февраля в мире зарегистрировано 14 568 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 2019-nCoV, 305 больных скончались.

В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.

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Китай, КНР, МОН, Вирус, Коронавирус.
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