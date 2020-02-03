3 февраля - приметы и обряды в день Максима

Новости Украины:Сегодня Православная церковь почитает память преподобного Максима Исповедника, родившегося в Константинополе около 580 года.

Традиции на 3 февраля

В этот день супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали иней с деревьев, говоря при этом: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу", - на счастье.

Максим считался утешителем в обидах и помощником в бедах, поэтому в его день вспоминали добрым словом людей, когда-то пришедших на помощь. Ему молились о заступничестве вдовы и сироты. Почитали в этот день сердобольных людей - добро всегда почиталось делом Божьим, а зло воспринималось как служение дьяволу. Лестницей на небеса считалась добродетель, в то время как пороками устлан путь в преисподнюю.

В народе говорили, что доброму человеку весь мир - дом, а злому и своя хата - чужая, хотя праведным людям и не всегда везет в этом мире. Считалось, что за добрые поступки непременно воздастся, ну а грешник рано или поздно получит воздаяние по своим делам.

Приметы на 3 февраля

Коли в Максимов день погоже, так к весне хорошей.

Если в полночь на Максима будет просвечивать сквозь облака месяц - жди доброе жито.

Если в этот день взойдет, затуманившись, светел месяц, выглянет из-за облака - доброе будет жито; ясное небо - к морозу, в амбаре будет по осени пусто.

Если месяц заскользил, в тучу белый рог вонзил - будет доброе жито да мука в сито.