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Когда будет первое суперлуние в 2020 году?

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Когда будет первое суперлуние в 2020 году?
08:38 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Астрологи расскажут о том, что это может значить для каждого Знака в любой из сфер.

Суперлуние — важное астрономическое и астрологическое событие. Первое суперлуние 2020 ожидает нас уже в феврале. 

Луна достаточно сильно влияет на состояние человека. Особенно ощутимо это на Полную Луну и в суперлуние. Старайтесь в такие дни прислушиваться к внутреннему голосу, а также к советам астрологов: они помогут вам остаться на плаву и не допустить появления проблем.

Что такое суперлуние, и когда оно нас ждет

Суперлуние — это Полнолуние, но не совсем обычное. В этот день Луна будет гораздо более сильной, потому что расстояние от нее до Земли сократится до минимального. Это происходит из-за того, что орбита спутника Земли не идеальна, а немного вытянута.

Произойдет первое суперлуние в 2020 году 9 февраля. Луна будет больше, ярче, ближе к нам. Ее сила увеличится, но может обернуться диссонансом и дисгармонией. Это приведет к некоторым неблагоприятным последствиям в разных сферах жизни.

Финансы и работа 9 февраля

В сфере денег, работы и бизнеса неурядицы могут ожидать самых спокойных, расчетливых и ответственных людей. Речь идет о представителях таких Знаков: Дева, Козерог, Водолей. Именно им придется столкнуться с некоторыми трудностями. Это очень динамичный и непростой день, в который могут происходить непредвиденные изменения. Девы, Козероги и Водолеи очень не любят, когда что-то идет не так, поэтому им не стоит фокусировать свое внимание на негативе и неурядицах.

Наоборот, им необходимо больше думать о позитиве, продолжая заниматься важными обязанностями и делами, не обращая внимания на всё, что происходит вокруг. Если что-то пойдет не так, не нужно расстраиваться, ведь это не конец света. Сильная Луна на пике своей энергии может приводить к появлению проблем, но нельзя каждую неурядицу принимать близко к сердцу.

Девам, Козерогам и Водолеям в этот день рекомендуется не совершать дорогостоящие покупки. Если это будет необходимо, то лучше воспользоваться заговором на успешную покупку, чтобы не потратить деньги зря.

Рыбам, Скорпионам, Тельцам и Стрельцам, наоборот, предстоит творческий подъем. Несмотря на это, принимать лучше только взвешенные решения, основываясь на своем опыте, а не на советах окружающих. Рожденным под этими Знаками можно начинать новые проекты, но лучше фокусировать внимание на тех делах, которые не терпят отлагательств.

Любовь и отношения 9 февраля

В это суперлуние 9 числа меньше всего в амурных делах будет везти Овнам, Тельцам, Ракам и Львам, которые зачастую ведут себя довольно агрессивно. Полная Луна и максимальная ее близость к Земле сделают этих людей более жесткими, беспринципными. Астрологи и эксперты советуют проводить больше времени с родными и близкими, но не давить на них. Очень важно сохранять хорошее настроение и не провоцировать окружающих на негатив.

Можно также сосредоточиться на личных делах, но при этом окружающие могут решить, что вы эгоистичны и думаете лишь о себе. Перед Овнами, Тельцами, Раками и Львами будет стоять важная задача — им необходимо показать друзьям и родственникам свою заботу.

Скорпионам и Козерогам придется бороться с желанием закрыться от всего и от всех. Если они будут больше общаться с окружающими и делиться с ними своими эмоциями и мыслями, то смогут укрепить любовь и дружбу.

Достаточно благоприятным днем в любви и отношениях с окружающими 9 февраля будет для Близнецов, Весов, Водолеев. Это общительные и открытые люди, у которых нет ни от кого секретов. Это поможет им оставаться в центре внимания и поддерживать свою харизму на высоком уровне.

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Короткие советы для Знаков Зодиака на суперлуние

Овен: ищите компромиссы, не провоцируйте близких на скандалы. Показывайте свою любовь и уважение.

Телец: не рискуйте и не бойтесь заниматься любимыми делами. Можно заняться поиском увлечений.

Близнецы: оставайтесь всегда уверенными в себе. Наденьте что-нибудь яркое и привлекательное.

Рак: сфокусируйтесь на работе и не обращайте внимания на критику окружающих.

Лев: в этот день лучше помочь близким людям с решением их личных проблем.

Дева: думайте о чем-то позитивном и не забывайте отдыхать.

Весы: наслаждайтесь происходящим вокруг и не меняйте планов на день.

Скорпион: не таите обид, старайтесь бороться с ревностью и не забывайте расслабляться.

Стрелец: каждое важное дело лучше доводить до конца и не откладывать на потом.

Козерог: нужно больше общаться и не бояться новых знакомств.

Водолей: будьте отзывчивыми, внимательными. Особенно ко второй половинке.

Рыбы: обязательно стоит записывать новые идеи и давать волю креативному мышлению.

Таким образом, нельзя выделить Знаки Зодиака, которым совершенно точно не повезет, ведь в конечном итоге все зависит от нашего выбора. Старайтесь думать о чем-нибудь позитивном и не переходить никому дорогу. Ранее мы рассказывали о том, как распознать человека с плохой энергетикой. Остерегайтесь таких людей и держитесь подальше от авантюр.

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