У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные поздравления

Новости Украины:Имя Максим имеет латинское происхождение и в переводе означает "величайший".

Происходит от римского когномена (личного или родового прозвища) Maximus. Для имени Максим есть родственное имя Максимилиан.

Эти два имени близки друг другу по звучанию, а также произошли от одного когномена, поэтому часто считают, что имя Максим – это форма имени Максимилиан. Бывает, что ласково так можно назвать Максимилиана, но этим именам соответствуют разные даты именин. Имена Максим и Максимилиан совершенно независимы друг для друга, как два брата – родственники, но каждый сам по себе.

Имя Максим есть в православных святцах, а в католическом календаре ему соответствуют имена Максимиан и Максимус.

Характер Максима сильно зависит от того, на что делали упор его родители при воспитании. Так, Максиму присущи и гордость, и честолюбие, однако эти черты не должны закрывать собой остальные. Очень важно, чтоб родители не старались развивать их у мальчика. Максим, которым не руководит честолюбие или гордость, представляет собой благорасположенного человека, способного многого добиться.

В остальном же Максим не доставляет родителям хлопот. В детстве он спокоен, увлекается книгами и марками, любит посещать детские спектакли. За школьные годы мальчик набирает большой багаж разнообразных знаний.

Энергичности Максима можно только позавидовать. Однако гордость толкает этого мужчину на поступки, вызывающие сопротивление окружающих. Однажды у Максима может не хватить сил, чтобы отстоять свое мнение. Сломавшись, мужчина с этим именем потеряет уверенность в себе, весьма вероятно, что впадет в депрессию и, как следствие, станет неудачлив ни в делах, ни в жизни.

Для Максима очень важно быть умеренным во всем. Часто на жизненном пути Максима появляются сильные покровители, помогающие ему избежать печальной участи. Однако при этом мужчина полностью теряет свою самостоятельность.

Пик успеха для Максима приходится на первую половину его жизни. В молодые годы его самооценка помогает утвердиться на выбранном поприще. Как правило, Максима тянет на интеллектуальные занятия, особо привлекательны для него элитные круги. В них этот мужчина с успехом поддерживает красивый образ, привлекающий к себе и мужчин, и женщин. Повзрослев, Максиму следует сменить свой род занятий и жизненные ориентиры, но часто он забывает это сделать и выглядит смешно и глупо, пытаясь молодиться.

Судить о Максиме с первой встречи с ним можно даже по тому, как он предпочитает называть себя. Уравновешенный и солидный мужчина, переросший юношеский максимализм, представится как Максим, а если гордость и завышенная самооценка до сих пор управляют этим человеком, то он, скорее всего, назовет себя Максом.

По натуре Максим скорее экстраверт. Он не лишен дипломатичности, способен хорошо понимать окружающих. Максим легко убедит вас в чем угодно, особенно, если речь пойдет о любви и чувствах. Мужчина с этим именем успешно манипулирует людьми, в чем ему помогает свойственное ему воображение и интуиция. В глубине души Максим уверен, что именно он – хозяин жизни.

При выборе профессии для Максима большую роль играет то, что на самом деле ему не хватает пробивных качеств. Он часто сомневается и не проявляет упорства. При этом он доброжелателен к людям, без раздумий придет на подмогу. Достичь больших высот Максиму поможет только увлечение профессией. Чаще всего мужчина с этим именем становится журналистом или фотохудожником.

На противоположный пол Максим начинает обращать внимание очень рано. Свою спутницу он всегда будет покорять своим терпением и спокойствием в те минуты, когда от эмоционального взрыва, казалось бы, не удержатся. Однако своим мнением пренебрегать этот мужчина не позволит. Максим может часто влюбляться, но на измену не пойдет. Он верен семье и детям. Часто рядом с Максимом оказывается властная женщина, помогающая ему удержаться в стороне от дурного.

Поздравления

Будь удачлив и успешен,

Ангелом своим храним,

Счастья, крепкого здоровья

Пожелаю я, Максим.

Силы будут пусть и воля

За мечтой своей идти,

Пусть лишь те, кто сердцу дорог

Рядом движутся в пути.

В этом мире нет Максима

Лучше, круче и сильней,

Чем Максим наш очень милый!

Каждый день с ним веселей.

Максимум бери с вершины,

Максимум от жизни всей.

Пусть удача для Максима

Будет первой из друзей!

Пусть победы все красивы

И шикарная судьба.

Сказочных открытий мира,

Чтоб цвела твоя душа!

С днем рождения, Максим! Пусть у тебя всё и всегда будет по максимуму — в жизни ли, в материальных благах, в достижениях или хобби. Желаю от всего сердца добиться успехов повсюду, где бы тебе хотелось блистать. Пусть удача всегда улыбается, а беды и несчастья обходят десятой дорогой тебя и твоих близких.

Максим, тебя мы поздравляем!

Удачи, радости желаем,

Пусть будет в жизни всё прекрасно.

Живи счастливо, безопасно.

Желаем жить тебе с любовью.

И крепким будет пусть здоровье,

Чудесным самым — настроенье,

А нескончаемым — веселье.

День сегодня необычный,

Он вообще незаменим,

Потому что праздник личный

Отмечает наш Максим.

Счастья, долгих лет, здоровья.

Что еще тебе сказать?

Всех родных своей любовью

И заботой согревать!

Желаем мы тебе, Максим,

Чтоб не было на сердце зим,

Чтобы огонь горел внутри.

Печали, горести сотри.

Будь щедрым, добрым ко всем людям.

Икрой наполнится пусть блюдо,

А кошелек пестрит деньгами,

Ковры лежат пусть под ногами.

А в отпуск — в Турцию, Мальдивы,

Где солнце, пляж, напитки, дивы.

А дома радость и уют

Тебя, Максим, всегда пусть ждут.

И веселый, и задорный

Замечательный Максим.

Рады мы, что с ним знакомы,

Поболтать приятно с ним.

Максу мы желаем блага

И душевного тепла,

Чтоб родные окружали,

Чтоб удача с ним была!

С праздничком тебя, Максим,

Счастлив будь и будь любим,

Будь прекрасен, будь красив,

Ненасытен и игрив!

Классным будь и сексуальным

Интересным, небанальным.

Главное же — будь здоров

И найди свою любовь!

Счастья в жизни я тебе желаю.

Поздравляю с праздником, Максим!

Пусть твои родные будут рядом.

Больше у тебя пусть будет сил.

Жизнь твоя пускай будет прелестной.

Я желаю радости тебе.

Будь здоровым, умным и успешным.

Пусть везёт тебе всегда, везде.