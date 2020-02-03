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Прогноз на февраль: чем удивит последний месяц зимы

Прогноз на февраль: чем удивит последний месяц зимы
10:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Погода в последний месяц зимы удивит украинцев новыми аномалиями.

Средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 3° мороза, что местами на 2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит шестой. 

Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь "приход зимы" сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. При этом, на юге страны в феврале морозов не предвидится вообще, даже в ночные часы.

В Киеве первая декада февраля будет очень теплой - от +4 до +11 градусов, первые «февральские морозы» придут с 10 числа и продлятся несколько дней, достигнув максимума в -6 градусов ночью, потом снова потеплеет.

Теплая зима и жаркое лето: синоптики дали прогноз погоды на 2020 год

"Средняя месячная температура предполагается 0-3° мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3° тепла, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - сообщили синоптики.

На остальных территориях синоптики обещают более теплую погоду, особенно на Западе и Юге, прохладнее - на северо-востоке.

Кроме того, февраль будет довольно влажным месяцем, но вместо снега в Украине ожидаются дожди.

Месячное количество осадков, как указано, ожидается на уровне 22-70 мм, в горах Крыма - до 108 мм, что в западных областях - в пределах средних многолетних значений, на остальной территории - меньше средних многолетних значений.

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В феврале, как показывают наблюдения, наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается во второй и третьей декадах месяца и составляет в среднем 5-50 см, на юге страны снежный покров неустойчив. В феврале вероятны сильный ветер, метели, в восточных областях и Приазовье - гололед.

Напомним, в столице и Киевской области в понедельник, 3 февраля, ожидаются сильные порывы ветра.

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Снег, Мороз, Зима, Дождь, Синоптики, Февраль, Прогноз погоды, Погода в феврале.
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