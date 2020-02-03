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Не спешите на учебу: В Украине продлят каникулы для китайских студентов

Не спешите на учебу: В Украине продлят каникулы для китайских студентов
13:38 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Кабмине заявили о продлении каникул для учащихся в Украине китайских студентов.

В понедельник состоялось внеочередное заседание Кабинета министров Украины, на котором было принято решение продлить каникулы для студентов из Китая, которые учатся в Украине, на фоне распространения нового смертельного коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук. 

"О коронавирусе ... Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы", - написал премьер.

По его словам, кроме того, МИД и Минздрав рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, к другим территориям Китайской Народной Республики.

Кабмин утвердил план противодействия коронавирусу

"Правительство также установило режим повышенной готовности для всех систем защиты. Все соответствующие службы готовы к оперативной мобилизации", - написал Гончарук.

Как сообщалось ранее, за последние сутки количество больных пневмонией, вызываемое вирусом 2019-nCoV в Китае возросло до 17205 человек, количество летальных случаев достигло 361.

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Все по теме:

Украина, Китай, Минздрав, Студенты, МИД, Кабмин, Заболевание, Ухань, Заражение, Хубэй, Коронавирус, Алексей Гончарук.
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