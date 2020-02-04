У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления

Новости Украины:Имя Георгий происходит от древнегреческого слова "георгос", означающее "возделывающий землю", "земледелец".

В других странах имя звучит как Жорж, Джордж, Георг, Хорхе, Дьердь, Юргер, Иржи, Ежи. В Древней Киевской Руси Георгия также называли Гюрги, Дюрги и Дюк, в Армении распространено обращение Геворг (Геворк, Георг), в Грузии – Гиви.

Помимо многочисленных уменьшительно-ласкательных форм, в русском языке у имени Георгий существует два производных имени, которые сейчас считаются самостоятельными именами: Юрий и Егор. От каждого аналога имени Георгий в различных странах и языках были образованы женские имена – Георгина, Георгия, Иржина, Жоржина, Джорджия, Джорджиана, Джорджина, Жоржетта, Хорхелина, Дьёрдьи, Йорга, Йоргина и другие.

В христианстве особо почитается святой Георгий Победоносец, который был каппадокийским воином, принявшим во II веке нашей эры мученическую смерть. После смерти святой Георгий явился на землю, чтобы убить чудовищного дракона (змея), пожиравшего людей на территории современного Ливана, что в последствии стало излюбленным сюжетом иконописцев ("Чудо Георгия о змие"). Среди православных святой Георгий считается покровителем воинов, земледельцев и пастухов, а в католицизме он также покровитель рыцарства и рыцарских походов. Георгий Победоносец считается небесным покровителем многих стран и городов. "Георгиевский крест" используется во флагах флотов Англии и Грузии.

Георгий аккуратен и старателен. Приложит все усилия, чтобы выполнить дело тщательно и в срок. Из таких мужчин получаются замечательные заместители, которые должны делать много дел, но при этом не желают пожинать плоды славы.

Георгий не злопамятен, не обижается на шутки и имеет хорошее чувство юмора. При этом у него замечательная память, но вот умение хранить секреты не позволяет ему взболтнуть чего-либо лишнего. Георгий любит веселье, в своей компании он открытый и общительный молодой человек, а с незнакомыми людьми держится настороженно.

Нерешительность и застенчивость Георгия могут помешать ему найти свою половину. Но благодаря тому, что у него много друзей, все же это становится осуществимым. Именно друзья познакомят его, создадут атмосферу, где эта избранница станет "своей" в компании. И вот тогда Георгию будет легче с ней общаться и объясниться. Предательства со стороны любимой женщины Георгий вряд ли простит, поэтому свою пассию он ищет особенно тщательно.

Поздравления

Георгий, твоё имя означает – земледелец,

Ты мастер, на все руки умелец,

Сегодня именины у тебя, поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем.

Пусть каждый день будет самым лучшим,

Пусть представится тебе счастливый случай,

Пускай удача выбирает лишь тебя,

Пусть будет судьба к тебе щедра.

Георгий, сегодня именины у тебя, прими поздравленья,

Пускай желанья исполняются по щучьему веленью,

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пускай в доме навсегда поселится счастья птица.

Крепкого здоровья желаю от всей души,

Пусть непременно сбудутся заветные мечты,

Пускай везёт тебе во всём, всегда,

Пусть в жизни будет только белая полоса.

Ангел – хранитель тебя крылом коснулся,

День обычный в праздник обернулся,

Георгий, сегодня именины у тебя,

Ты самый главный виновник торжества.

Желаем жизни тебе полной и счастливой,

Пусть судьба будет удивительной, красивой,

Пусть все беды в бессилье от тебя убегают,

Пускай твои успехи вершины достигают.

Георгий! Жора, Жорж и Гога!

Наш именинник-господин!

Имен ты так имеешь много,

Под ними всеми – ты один:

Такой хороший, сексапильный

(Щетина то иль – с бородой?!),

Веселый, стройный, умный, сильный

И бесконечно молодой!

Желаем взять свою удачу,

А в путь большой собравшись вновь,

К удаче солнечной в придачу –

Надежду, веру и любовь!

Георгий, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Тебя, Георгий, поздравляю,

В день ангела тебе желаю,

Чтоб счастье в жизни поселилось,

Мечта твоя тебе явилась.

Пусть все хорошее придет,

Удача постоянно ждет.

Пусть не придет к тебе беда,

И будет счастье навсегда!

Георгий, масса пожеланий

В день именин тебе с душой!

Добра желаю и дерзаний,

Мечты красивой и большой!

Пусть будет в жизни все прекрасно,

Идут успехи чередой.

И пусть навеки станет счастье

Твоей единственной судьбой!

С Днем именин поздравлю Вас, Георгий!

Веселья, радости желаю в жизни Вам!

И этот день желаю Вам запомнить,

Чтоб перенес он Вас к Вашим мечтам!

Георгий, в жизни будет много света,

Пусть счастье он подарит Вам сейчас!

Хранитель ангел пусть подарит лето,

Сама любовь чтобы влюбилась в Вас!