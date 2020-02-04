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Вторник, 04.02.2020
"Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
"Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
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"Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану

"Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
21:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина выступили с требованием к Ирану вернуть "черные ящики" сбитого самолета рейса PS752.

Страны, граждане которых погибли в сбитом под Тегераном самолете рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", обратились к Ирану с требованием предоставить бортовые самописцы для исследования.

"Все страны обеспокоены нежеланием Ирана передать "черные ящики". Приложение 13 к Конвенции о гражданской авиации требует, чтобы это произошло незамедлительно. Чтобы показать, что Иран по-прежнему готов сообщать об этом в полной и прозрачной форме, он должен немедленно передать "черные ящики", - указывается в заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел Канады по итогам телеконференции представителей Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины.

Стороны согласились с необходимостью продолжать давление для того, чтобы добиться "подотчетности, прозрачности и справедливости" в деле о сбитом самолете.

"Кроме того, все участники продолжают поиск взаимопонимания по юридическим вариантам переговоров с Ираном относительно его ответственности в этом акте, для восстановления справедливости, включая равную компенсацию семьям жертв рейса PS752" – сообщает МИД Канады.

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Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

2 февраля в эфире программы "ТСН. Неделя" была обнародована аудиозапись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота иранской компании "Асеман Эйрлайнз". Как следует из записи, человек за штурвалом иранского лайнера видел пуск ракеты и взрыв.

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3 февраля директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета "МАУ" в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств трагедии сбитого в Иране самолета.

"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране,. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", - цитирует Данилова пресс-служба СНБО в понедельник.

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Украина, заявил Данилов, в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков".

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Украина, Великобритания, Афганистан, Швеция, Иран, Канада, МАУ, PS752.
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