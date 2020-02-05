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Суд продлил до 3 апреля арест подозреваемому в убийстве бизнесмена ветерану АТО "Буче"

Суд продлил до 3 апреля арест подозреваемому в убийстве бизнесмена ветерану АТО "Буче"
03:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Прокуроры ходатайствовали о продлении сроков досудебного следствия из-за необходимости проведения дополнительных следственных действий.

Печерский суд Киева продлил арест экс-военнослужащего Владислава Грищенко, подозреваемого в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области, до 3 апреля, передает Hromadske. Также был продлен арест подозреваемому в заказе покушения Василию Шкондеюку.

Адвокат Грищенко заявил, что с его подозреваемым провели только одно следственное действие, и назвал содержание под стражей попыткой давления с целью самооговора.

Также суд продлил на четыре месяца срок досудебного расследования по делу, в котором фигурирует Грищенко и его жена Инна, известные под позывными "Буча" и "Пума". Их голоса также фигурируют в телефонных разговорах, использованных в качестве доказательств по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Прокуроры ходатайствовали о продлении сроков досудебного следствия из-за необходимости проведения дополнительных следственных действий, допроса свидетелей, проведения новых и дополнительных экспертиз.

Как сообщалось, 12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

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Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета. 23 января Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Инне Грищенко ("Пуме") на домашний арест.

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Суд, Убийство, Арест, 3 апреля, Ветеран АТО "Буче".
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