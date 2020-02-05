Убийство Шеремета: Суд оставил Кузьменко под стражей еще на 2 месяца

Новости Украины:Защита Юлии Кузьменко будет подавать апелляцию на решение о продлении меры пресечения.

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания врача Юлии Кузьменко под стражей еще на 2 месяца. Об этом сообщается на странице правозащитной инициативы Free Dr Kuzmenko в Facebook.

“Врач, мать 13-летнего парня, которая уже провела 55 дней за решеткой без каких-либо оснований, вынуждена будет находиться там до 3 апреля. В материалы дела защита Юлии добавил справку с ее места работы, которая свидетельствует – только за последние 2 недели врач Кузьменко должна была прооперировать 19 маленьких пациентов. Врач должен спасать жизни, а не сидеть за решеткой!” – сказал координатор правозащитной инициативы Дмитрий Жмайло.

Напомним: в понедельник и вторник в Печерском суде Киева рассматривались два ходатайства, связанные с мерой пресечения для Юлии Кузьменко: ходатайство обвинения о продлении его действия и защиты об изменении меры пресечения на несвязанную с содержанием под стражей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела по убийству журналиста Павла Шеремета. Следствие подозревает пятерых человек: врача и волонтера Юлию Кузьменко, добровольцев АТО Владислава и Инну Грищенко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, ветерана АТО Андрея Антоненко.

13 декабря Печерский райсуд избрал меру пресечения Яне Дугарь в виде круглосуточного домашнего ареста, Антоненко и Кузьменко — в виде содержания под стражей без определения залога.