Непогода в Украине: Аваков допустил запрет движения транспорта

Новости Украины:По словам министра Арсена Авакова, ухудшение погоды связано с двумя циклонами.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает возможность перекрытия дорог в связи с ухудшением погодных условий, которое прогнозируют в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра, ухудшение погоды связано с двумя циклонами.

"Наши службы готовы принять решение о запрете перемещения автотранспорта на автодорогах в регионах, где будет наблюдаться осложнения. Наша задача — сработать на предупреждение возможных последствий непогоды", - сказал он.

Аваков добавил, что ухудшение погоды — это чрезвычайная ситуация для служб, а не для людей.

"Ухудшение погодных условий, которое ожидается в стране с 5 по 7 февраля – должно быть чрезвычайной ситуацией для служб. Для людей — это просто зима, метель", - сказал он.

Напомним: в понедельник Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в ближайшие дни в Украине прогнозируется ухудшение погоды, которое может привести к сбоям в работе транспорта и коммунального хозяйства.