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У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления
07:58 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Екатерина пришло в русский язык из греческого языка, означает "чистая, непорочная".

Во многих западноевропейских языках параллельно существует два фонетических варианта имени: Катерина (Кэтрин, Катарина) и Каталина (Кэтлин, Катлин, Кейтлин - Catlin, Caitlin).

В настоящее время появился вариант имени Екатерина – Каталия, который набирает популярность и может считаться как самостоятельным именем, так и ласковым обращением к обладательницам имён Екатерина, Каталина, Катерина и их вариаций. Аналогом имени Екатерина в Грузии стало имя Кетеван. В США в 1950-х и 1960-х годах вошло в десятку самых популярных имён (образовано от Кэтрин), а в 1965 году стало одним из самых популярных имён у американских девушек.

Ласковое обращение Рина также является самостоятельным именем и обращением ко многим другим именам. Смысловые аналоги – имена Ариана и Сафия.

У христиан особо почитается великомученица Екатерина Александрийская, считающаяся покровительницей невест. А среди католиков её почитают как небесную заступницу детей и женщин, школьников и студентов, а также она является покровительницей таких профессий как преподаватель, библиотекарь, философ, юрист, пряха, ножовщик и точильщик. Также Екатерина Александрийская покровительствует городам Екатеринбургу, Днепропетровску (бывший Екатеринослав), Краснодару (бывший Екатеринодар), Аальзуму (Голландия) и Парижскому университету.

Екатерину сильно отличает от других женщин её высокий уровень интеллекта. В поступках девушка может быть излишне импульсивна и самолюбива. Она с трудом признает превосходство других людей. Это происходит оттого, что внутренне девушка постоянно ищет в себе недостатки и страдает от выдуманной неполноценности.

Екатерина – настоящая фантазерка. Имея богатое воображение, она легко заводит себе друзей и обожателей. От близких людей девушка ждет в первую очередь надежности и рассматривает их как опору.

Любые события в своей жизни Екатерина воспринимает спокойно. Она всегда сдержана и благоразумна. Среди окружающих известна как воспитанная, добрая и тактичная девушка, не лишенная вкуса и величественности. Свой интеллект Катя дает почувствовать с первых минут общения. Хотя Катю нельзя назвать обидчивой, она весьма субъективна и часто принимает сказанное на себя. В ней нет душевной тонкости и гибкости, а характер скорее можно назвать трудным.

Однако жизнь Екатерины всегда интересна и насыщенна. По темпераменту девушка – холерик. Она легко выходит из себя, порой кажется, что у нее завышенные требования. Она часто лишена интуиции и действует, опираясь на свой ум. В своих умственных способностях Катя уверена на 100%. Её поступки во многом зависят от обстоятельств. Твердых нравственных принципов у девушки нет. Внешне Катя часто остается безразличной.

Спутника жизни Катерина отбирает очень тщательно и много времени тратит на его поиски. Девушка не обделена вниманием противоположного пола. Однако она долго не может выбрать из массы поклонников того, кто достоин стать ее мужем. В отношениях чутка и возбудима, но неудовлетворенность может вылиться в злость и раздражительность. От Кати не стоит ждать бурного проявления чувств, но, тем не менее, она становится хорошей хозяйкой и женой. Для неё не представляет трудности решать бытовые проблемы, хотя задачи посложнее могут заставить её растеряться.

У Екатерины нет привязанностей, которые могли бы претендовать на смысл ее жизни. Она любит посещать концерты, ходить в кино, развлекаться, но не отдается этому полностью. Работа также не становится ее целью. Как работник, Катя вполне деятельна, но выдержки ей не хватает. Среди профессий у нее также нет предпочтений. Чаще всего Екатерина становится рекламщиком или журналистом. Вполне возможно даже, что девушка достигнет заметных успехов на этом поприще.

Поздравления

Катюша, я хочу тебя поздравить,

Сегодня именины у тебя,

Тебе желаю счастья и здоровья,

И радовала чтоб тебя семья.

 

Чтоб каждый день твое сердечко пело,

И чтоб всегда стремилась ты вперед,

Пускай все в жизни сложится успешно,

И ангел твой тебя пусть бережет.

Шикарные поздравления с Днем рождения

Екатерина — имя твое,

Много значений имеет оно.

В нем и любовь, и добро, и забота,

В нем и печаль, и большая работа.

В нем есть умение веру хранить,

Близким тепло и поддержку дарить.

Есть в нем и тайна, и солнечный свет,

Способность правдивый выбрать ответ.

Имя святое, знай, у тебя,

С честью носи это имя всегда.

С днём ангела, Катюша,

Будь нежной, словно фея,

Пусть радость греет душу,

И станут дни добрее!

 

Пусть этот день священный

Надежды все исполнит

И счастьем, непременно,

Всю жизнь твою наполнит!

Всех Катюш сегодня поздравляя,

Я хочу сердечно пожелать.

По путям судьбы своей шагая,

Вам во всем лишь побеждать.

 

Улыбаться своим горестям на зло,

И прощать всегда другим обиды.

Было чтоб в душе спокойно и светло,

И над Вами простиралась ангела защита.

Верной быть обречена

После вещего ей сна.

Иисус явился в грезах —

Задавал много вопросов.

 

Утром сон ушел в туман,

Но был он вовсе не обман —

На руке кольцо блестело,

Его надел кто-то умело.

 

В день Святой Екатерины

Отправляйся на смотрины —

С верой в сердце жизнь пройди,

С оптимизмом вдаль смотри.

Оригинальные поздравления с Днем рождения своими словами

Катя, Кэт и Катерина.

Сколько силы хранит имя,

Звучит жестко, даже гордо,

Если нужно — очень твердо.

 

Катюши, милые вы наши,

Упорны будьте и отважны,

Чтоб жизнь благоволила к вам,

Святая чтоб вняла мольбам.

 

Я знаю, будет праздник

Всегда на вашей стороне,

Сегодня просто поздравляю,

Здоровья вам, вашей семье.

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