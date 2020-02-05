У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

Во многих западноевропейских языках параллельно существует два фонетических варианта имени: Катерина (Кэтрин, Катарина) и Каталина (Кэтлин, Катлин, Кейтлин - Catlin, Caitlin).
В настоящее время появился вариант имени Екатерина – Каталия, который набирает популярность и может считаться как самостоятельным именем, так и ласковым обращением к обладательницам имён Екатерина, Каталина, Катерина и их вариаций. Аналогом имени Екатерина в Грузии стало имя Кетеван. В США в 1950-х и 1960-х годах вошло в десятку самых популярных имён (образовано от Кэтрин), а в 1965 году стало одним из самых популярных имён у американских девушек.
Ласковое обращение Рина также является самостоятельным именем и обращением ко многим другим именам. Смысловые аналоги – имена Ариана и Сафия.
У христиан особо почитается великомученица Екатерина Александрийская, считающаяся покровительницей невест. А среди католиков её почитают как небесную заступницу детей и женщин, школьников и студентов, а также она является покровительницей таких профессий как преподаватель, библиотекарь, философ, юрист, пряха, ножовщик и точильщик. Также Екатерина Александрийская покровительствует городам Екатеринбургу, Днепропетровску (бывший Екатеринослав), Краснодару (бывший Екатеринодар), Аальзуму (Голландия) и Парижскому университету.
Екатерину сильно отличает от других женщин её высокий уровень интеллекта. В поступках девушка может быть излишне импульсивна и самолюбива. Она с трудом признает превосходство других людей. Это происходит оттого, что внутренне девушка постоянно ищет в себе недостатки и страдает от выдуманной неполноценности.
Екатерина – настоящая фантазерка. Имея богатое воображение, она легко заводит себе друзей и обожателей. От близких людей девушка ждет в первую очередь надежности и рассматривает их как опору.
Любые события в своей жизни Екатерина воспринимает спокойно. Она всегда сдержана и благоразумна. Среди окружающих известна как воспитанная, добрая и тактичная девушка, не лишенная вкуса и величественности. Свой интеллект Катя дает почувствовать с первых минут общения. Хотя Катю нельзя назвать обидчивой, она весьма субъективна и часто принимает сказанное на себя. В ней нет душевной тонкости и гибкости, а характер скорее можно назвать трудным.
Однако жизнь Екатерины всегда интересна и насыщенна. По темпераменту девушка – холерик. Она легко выходит из себя, порой кажется, что у нее завышенные требования. Она часто лишена интуиции и действует, опираясь на свой ум. В своих умственных способностях Катя уверена на 100%. Её поступки во многом зависят от обстоятельств. Твердых нравственных принципов у девушки нет. Внешне Катя часто остается безразличной.
Спутника жизни Катерина отбирает очень тщательно и много времени тратит на его поиски. Девушка не обделена вниманием противоположного пола. Однако она долго не может выбрать из массы поклонников того, кто достоин стать ее мужем. В отношениях чутка и возбудима, но неудовлетворенность может вылиться в злость и раздражительность. От Кати не стоит ждать бурного проявления чувств, но, тем не менее, она становится хорошей хозяйкой и женой. Для неё не представляет трудности решать бытовые проблемы, хотя задачи посложнее могут заставить её растеряться.
У Екатерины нет привязанностей, которые могли бы претендовать на смысл ее жизни. Она любит посещать концерты, ходить в кино, развлекаться, но не отдается этому полностью. Работа также не становится ее целью. Как работник, Катя вполне деятельна, но выдержки ей не хватает. Среди профессий у нее также нет предпочтений. Чаще всего Екатерина становится рекламщиком или журналистом. Вполне возможно даже, что девушка достигнет заметных успехов на этом поприще.
Поздравления
Катюша, я хочу тебя поздравить,
Сегодня именины у тебя,
Тебе желаю счастья и здоровья,
И радовала чтоб тебя семья.
Чтоб каждый день твое сердечко пело,
И чтоб всегда стремилась ты вперед,
Пускай все в жизни сложится успешно,
И ангел твой тебя пусть бережет.
Екатерина — имя твое,
Много значений имеет оно.
В нем и любовь, и добро, и забота,
В нем и печаль, и большая работа.
В нем есть умение веру хранить,
Близким тепло и поддержку дарить.
Есть в нем и тайна, и солнечный свет,
Способность правдивый выбрать ответ.
Имя святое, знай, у тебя,
С честью носи это имя всегда.
С днём ангела, Катюша,
Будь нежной, словно фея,
Пусть радость греет душу,
И станут дни добрее!
Пусть этот день священный
Надежды все исполнит
И счастьем, непременно,
Всю жизнь твою наполнит!
Всех Катюш сегодня поздравляя,
Я хочу сердечно пожелать.
По путям судьбы своей шагая,
Вам во всем лишь побеждать.
Улыбаться своим горестям на зло,
И прощать всегда другим обиды.
Было чтоб в душе спокойно и светло,
И над Вами простиралась ангела защита.
Верной быть обречена
После вещего ей сна.
Иисус явился в грезах —
Задавал много вопросов.
Утром сон ушел в туман,
Но был он вовсе не обман —
На руке кольцо блестело,
Его надел кто-то умело.
В день Святой Екатерины
Отправляйся на смотрины —
С верой в сердце жизнь пройди,
С оптимизмом вдаль смотри.
Катя, Кэт и Катерина.
Сколько силы хранит имя,
Звучит жестко, даже гордо,
Если нужно — очень твердо.
Катюши, милые вы наши,
Упорны будьте и отважны,
Чтоб жизнь благоволила к вам,
Святая чтоб вняла мольбам.
Я знаю, будет праздник
Всегда на вашей стороне,
Сегодня просто поздравляю,
Здоровья вам, вашей семье.