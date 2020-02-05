Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон

В ближайшие сутки, 5 февраля, в связи с перемещением активного циклона с Балкан в Украине ожидаются сложные погодные условия.
Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве областей значительные дожди с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега.
Ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, в центральных областях днем сильный мокрый снег; температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза (в Карпатах сильный снег, сильные метели и порывы ветра 25 м/с, температура 2-7° мороза).
"Циклон Petra 5 февраля принесет сложную погоду в Украину. Метеорологических явлений будет - с головой. Сильный снег, дождь (зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед ... серьезные циклонические события развернутся в центральных областях на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и, собственно, в Карпатах", - отметила синоптик.
В южной части значительные дожди, южный ветер с переходом на северный с порывами 17-22 м/с; температура 3-8° тепла.
В Киеве – значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, утром, днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Температура в течение суток около 0°.
Прогноз погоды на 5 февраля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды в Украине на среду, 5 февраля:
В четверг, 6 февраля, в южных, восточных, центральных областях сохранятся сложные погодные условия: значительный мокрый снег (в Приазовье и Крыму мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед), в восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью сильный снег.
На остальной территории ночью без осадков, днем небольшой снег.
Ветер в Украине преимущественно северный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с, в юго-восточной половине страны и Карпатах метели. На дорогах страны гололедица. Температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°; в Приазовье и Крыму в течение суток от 3° мороза до 3° тепла.
В Карпатах - умеренный снег, температура ночью 9-14° мороза, днем 5-10° мороза.
В Киеве – ночью без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.
Прогноз погоды на 6 февраля, фото: meteo.gov.ua
7 февраля в Украине небольшой снег, температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье и крайнем юге местами 0-3° тепла. В Карпатах умеренный снег, температура ночью 9-14° мороза, днем 5-10° мороза. Ветер в Украине преимущественно северный, порывы 15-20 м/с, метели. На дорогах гололедица.
На Киевщине ожидается небольшой снег; снижение температуры ночью до 4-9° мороза, днем 1-6° мороза. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Прогноз погоды на 7 февраля, фото: meteo.gov.ua
На выходные синоптики осадков не прогнозируют, лишь 8 февраля во восточной части небольшой снег. Температура ночью 7-13° мороза, днем 1-6° мороза; в восточных областях и в Карпатах ночью 11-16°, днем 5-10° мороза. В столичном регионе 8- 9 февраля без осадков. Температура 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.
Прогноз погоды на 8 февраля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 9 февраля, фото: meteo.gov.ua
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook, в течение 5-6 февраля ожидается осложнение погодных условий до оранжевого (второго) уровня опасности.
Напомним, средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 3° мороза, что местами на 2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит шестой.
Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь "приход зимы" сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. При этом, на юге страны в феврале морозов не предвидится вообще, даже в ночные часы.