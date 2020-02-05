Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон

Новости Украины:В среду, 5 февраля, циклон Petra приведет сложную погоду в Украину - дожди со снегом и метели.

В ближайшие сутки, 5 февраля, в связи с перемещением активного циклона с Балкан в Украине ожидаются сложные погодные условия.

Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве областей значительные дожди с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега.

Ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, в центральных областях днем сильный мокрый снег; температура в течение суток от 3° тепла до 2° мороза (в Карпатах сильный снег, сильные метели и порывы ветра 25 м/с, температура 2-7° мороза).

"Циклон Petra 5 февраля принесет сложную погоду в Украину. Метеорологических явлений будет - с головой. Сильный снег, дождь (зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед ... серьезные циклонические события развернутся в центральных областях на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и, собственно, в Карпатах", - отметила синоптик.

В южной части значительные дожди, южный ветер с переходом на северный с порывами 17-22 м/с; температура 3-8° тепла.

В Киеве – значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега, утром, днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Температура в течение суток около 0°.

Прогноз погоды на 5 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине на среду, 5 февраля:

Ужгород – 0...+2

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – 0...+2

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +6...+8

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – 0...+2

Чернигов – -1...+1

Сумы – 0 ... -2

Полтава – 0...+2

Днепр – +2...+4

Запорожье – +6...+8

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +1...+3

Киев – -1...+1

В четверг, 6 февраля, в южных, восточных, центральных областях сохранятся сложные погодные условия: значительный мокрый снег (в Приазовье и Крыму мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед), в восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью сильный снег.

На остальной территории ночью без осадков, днем небольшой снег.

Ветер в Украине преимущественно северный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с, в юго-восточной половине страны и Карпатах метели. На дорогах страны гололедица. Температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°; в Приазовье и Крыму в течение суток от 3° мороза до 3° тепла.

В Карпатах - умеренный снег, температура ночью 9-14° мороза, днем 5-10° мороза.

В Киеве – ночью без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 6 февраля, фото: meteo.gov.ua

7 февраля в Украине небольшой снег, температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье и крайнем юге местами 0-3° тепла. В Карпатах умеренный снег, температура ночью 9-14° мороза, днем 5-10° мороза. Ветер в Украине преимущественно северный, порывы 15-20 м/с, метели. На дорогах гололедица.

На Киевщине ожидается небольшой снег; снижение температуры ночью до 4-9° мороза, днем 1-6° мороза. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 7 февраля, фото: meteo.gov.ua

На выходные синоптики осадков не прогнозируют, лишь 8 февраля во восточной части небольшой снег. Температура ночью 7-13° мороза, днем 1-6° мороза; в восточных областях и в Карпатах ночью 11-16°, днем 5-10° мороза. В столичном регионе 8- 9 февраля без осадков. Температура 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.

Прогноз погоды на 8 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9 февраля, фото: meteo.gov.ua

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook, в течение 5-6 февраля ожидается осложнение погодных условий до оранжевого (второго) уровня опасности.

Напомним, средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 3° мороза, что местами на 2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит шестой.

Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь "приход зимы" сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. При этом, на юге страны в феврале морозов не предвидится вообще, даже в ночные часы.