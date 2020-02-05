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Среда, 05.02.2020

Уникальные кадры: попадание залпа из ракеты Ольха в цель попало на видео

Военный ресурс Defense Express опубликовал ролик, на котором видно попадание в цель частичного залпа из ракетного комплекса Ольха. Созданные киевским конструкторским бюро "Луч" вместе с другими предприятиями ОПК, эти установки серийно поставляются в ВСУ. Скорость ракеты на конечном участке траектории - около 3,4 М (если упрощенно, то число Маха - скорость, с которой воздух обтекает ракету, деленная на скорость звука в этом веществе в этих условиях, - ред.). Сейчас в КБ "Луч" ведутся работы по созданию модернизированной версии ракеты - Ольха-М, которая имеет повышенную дальность стрельбы - 110-120 км. В декабре 2019-го был успешно завершен этап испытаний этой системы - он предшествует финальным государственным испытаниям. Еще осенью 2019 года ВСУ начали получать первые ракеты к комплексам "Ольха". СПРАВКА. Ольха - высокоточная стема залпового огня с корректируемым боеприпасом весом до 800 кг. Она имеет увеличенную дальность действия системы. Если для обычной Ольхи она составляет около 70 км, то для Ольхи-М - 110-120 км. увеличенной до 130 км, а по некоторым данным до 170 км, дальностью пуска и обновленными системами навигации и управления. Применяется более эффективное ракетное топливо, была улучшена точность наведения.
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Армия, Ракета, ОПК, ПЗРК, Ольха.
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